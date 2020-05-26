Справа Шеремета: Суд продовжив арешт Антоненку і Кузьменко.

Печерський суд Києва залишив під вартою підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко й Андрія Антоненка ще на два місяці.

Суддя задовольнив клопотання прокуратури і залишив Кузьменко у СІЗО до 24 липня, Антоненка — до 23 липня, інформує hromadske.

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25 травня протестувальники влаштували акцію протесту біля Офісу президента з вимогою звільнити всіх фігурантів справи Шеремета.

Згідно з версією слідства, 20 липня 2016 року Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко, взявши заздалегідь підготовлений вибуховий пристрій, приблизно о 2 годині 34 хвилини прибули на вулицю Івана Франка у Києві. Виявивши там автомобіль Subaru, Кузьменко підійшла до нього та прикріпила вибуховий пристрій до днища з боку водія.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета — Юлії Кузьменко, Яні Дугарь та Андрію Антоненку — змінили підозри, з яких зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" і "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

А 22 травня адвокати повідомили про те, що Національна поліція завершила досудове слідство щодо трьох підозрюваних. Матеріали справи планують передати до суду.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го о 07:45 ранку внаслідок вибуху машини. Він їхав на ранковий ефір своєї програми. Розслідування вбивства Шеремета високопосадовці публічно називали "справою честі", утім понад 3,5 року, попри численні експертизи, допити понад 1000 осіб, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі про вбивство Шеремета не було жодного офіційного підозрюваного.