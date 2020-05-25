Києво-Печерська лавра оголосила про відкриття храму.

Києво-Печерську лавру відкрили для вірян із 25 травня.

Про це повідомила пресова служба УПЦ МП у Facebook.

"З 25 травня зняті обмеження щодо відвідування території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври", – оголосили у головній святині УПЦ МП.

Лавра інформує, що працюватиме згідно з визначеними Кабінетом Міністрів нормами. Зокрема, йдеться про обов’язкове дотримання дистанції між вірянами під час богослужінь.

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра стала одним із основних вогнищ поширення коронавірусу в столиці. За час пандемії в святині занедужало майже 125 монахів і священнослужителів. Публічно повідомлялося про дві смерті серед монахів.

Настоятель лаври митрополит Павло спочатку не вірив у COVID-19 і закликав продовжувати відвідини храму. Перед Великоднем Павло захворів і сам.