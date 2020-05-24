Поліція взяла штурмом відділена Альфа-банку, яке захопив нападник.

Він кілька годин утримував там шістьох заручників.

 

 

Загін поліції спеціального призначення взяв штурмом захоплене відділення Альфа-банку в центрі Москви. Нападника, котрий утримував там заручників, затримано. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru. Відеострім штурму транслював в інстаграмі один зі заручників, котрий перебував у приміщенні. Під час штурму ніхто не постраждав.

 

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що в суботу, 23 травня, чоловік віком близько 30 років, вбраний у фірмовий однострій служби доставки їжі Delivery Club, з фірмовим наплічником зайшов в будівлю Альфа-банку на Земляному валі в центрі Москви. Він заявив, що в його наплічнику вибуховий пристрій.

 

Нападник взяв у заручники шістьох осіб. За інформацією російських силовиків, чоловік вимагав велику суму грошей.

 

Тим часом інформаційне агентство «Інтерфакс», з покликом на свої джерела стверджувало, що нападник викинув на вулицю записку, де заявив, що гроші йому не потрібні, а «потрібна правда». Імовірно, до такого відчайдушного кроку чоловіка підштовхнули борги за кредитами.

 

Поліція встановила особу затриманого нападника. Ним виявився уродженець Нижньовартовська, 34-річний Олексій Баришніков . Як повідомила прес-служба Слідчого комітету Росії, чоловік визнав свою провину. Відповідаючи на запитання слідчого про те, навіщо він увірвався в банк, той відповів: «Дізнатися правду, мені цікава правда, що зі мною відбувається».

24.05.2020

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