МВФ погодив кредитну угоду одразу після підписання закону проти Комолойського.

 

Міжнародний валютний фонд і Україна дійшли згоди на рівні персоналу (staff level agreement) про нову програму фінансування stand-by для допомоги України з доланнями наслідків пандемії COVID-19.

 

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на офіс МВФ.

 

 

"Новий SBA, запитаним об'ємом SDR3,6 млрд (що еквівалентно $ 5 млрд), спрямований на забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки шоку COVID-19, одночасно консолідуючи зроблені до сьогоднішнього дня досягнення і просуваючи вперед важливі структурні реформи з метою зменшення основних вразливостей", – прокоментувала Іванна Владкова-Голлар, яка очолювала команду співробітників МВФ у переговорах з Україною.

 

З її слів, програма ґарантуватиме здатність України повернутися до зростання і відновити більш широкі реформи, коли криза закінчиться. Очікується, що програма stand by також стане каталізатором додаткової двосторонньої і багатосторонньої фінансової підтримки, додала Голлар.

 

"Угода підлягає затвердженню керівництвом фонду та радою виконавчих директорів МВФ. Розгляд радою очікується в найближчі тижні", – йдеться в релізі.

 

Акурат напередодні ввечері Президент України Володимир Зеленський підписав закон про банківську діяльність (№2571-д) і закон із поправками до Податкового кодексу (№1210) – законодавчі поправки, котрі унеможливлюють повернення націоналізованого "Приватбанку" колишнім власникам. Відтак, позитивні новини зі штаб-квартири МВФ прийшли вже наступного дня після підписання "проблемного" закону.

 

Президент Зеленський, коментуючи погодження нової програми, сказав, що "гроші фонду спрямовуються на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету".

 

22.05.2020

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