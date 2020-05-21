Лівійська урядова армія знищила дев'ять російських «Панцирів».

Вони перебували в складі армії бунтівного фельдмаршала Хафтара, котрого підтримує Кремль.

Внаслідок військової операції «Вулкан гніву», яку проводить армія уряду національної згоди (УНЗ) Лівії, були знищені дев'ять зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) «Панцир» російського виробництва. Про це повідомили в прес-центрі операції, передає турецька інформаційна аґенція Anadolu.

За даними штабу, комплекси були знищені за останні чотири дні. Вони належали силам командувача Лівійської національної армії (ЛНА) бунтівного фельдмаршала Халіфи Хафтара, котрого підтримує Кремль. У складі його військ воюють представники сумновідомої приватної військової компанії «Ваґнера» з Росії.

Про декілька випадків знищення «Панцирів» Anadolu раніше повідомляла окремо. Так, 20 травня аґенція, покликаючись на прес-центр операції армії УНЗ, передавала, що один з ЗРГК був знищений ударом турецького безпілотника. Ще один «Панцир» раніше в травні був захоплений силами УНЗ на авіабазі Аль-Ватія поблизу Тріполі, звідки їм вдалося вибити частини армії Хафтара.