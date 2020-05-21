Супрун і Жадан відмовилися працювати на очолюваний Єрмаком Офіс Президента.

Сергій Жадан відкинув пропозицію Офісу Президента про співпрацю, порівнявши заанґажування до роботи на Банкову із запрошенням до роботи на "Титаніку". Напередодні про резиґнацію від співпраці повідомила й колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Мені теж телефонували від Єрмака, пропонували прийти на зустріч. Я, ясна річ, відмовився. Для тих шановних читачів, які далі щиро не розуміють, що тут такого і чому б не підтримати молоду команду, відповім ще раз: на моє переконання, пропозиції теперішньої влади до співпраці звучать десь як отаке оголошення: "Для роботи в корабельному оркестрі запрошуються професіонали з доброю репутацією та відсутністю морської хвороби. Робота на свіжому повітрі. Яскраві враження гарантуємо. Прослуховування в офісі капітана "Титаніка", – порівняв Жадан.

Сергій Жадан не згоден із тезою, начебто не компетентній, але щирій владі вартує допомагати. "Якщо ви, друзі, вважаєте, що співпраця з цими людьми потрібна країні, то я вам скажу таке – насправді країні потрібно, аби ця влада якомога скоріше пішла у відставку. А ключі від офісу залишила комусь із дорослих", – написав Сергій у Facebook.

Жадан певен, що справа далеко не в кадровому голоді. "Немає в них кадрового голоду. У них кисневий голод, який заважає їм стратегічно мислити й логічно викладати свої думки на пресконференції", – констатував письменник.

Напередодні про запрошення Офісу Президента до співпраці повідомила Уляна Супрун. Під час розмови на Банковій Андрій Єрмак запропонував їй приєднатися до команди в "Національної ради реформ", очолюваної Міхеїлом Саакашвілі.

Як пише Уляна Супрун у Facebook, зустріч видалася дивною і беззмістовною.

"У мене склалося враження, що голова Офісу Президента організував цю зустріч скоріше через чиєсь доручення і “для галочки”. Фактично, в реальності не було ніякої пропозиції доєднатися до Нацради реформ. Виглядає так, що все було зроблено для того, щоб згодом можна було стверджувати, що Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла", – припускає ексміністр.

Зокрема, Супрун так і не зрозуміла, яке місце їй могли відвести в реформаторській раді.

"Моє питання про те, в якій ролі мене бачать (у складі самої ради реформ, чи у виконавчому комітеті, чи у складі робочої групи) було переадресовано до [заступника Саакашвілі] Олександра Ольшанського, який не міг чесно відповісти нічого конкретного, адже дізнався про тему зустрічі безпосередньо під час розмови. На запитання про плани щодо реформ, та на яких сферах вони будуть зосереджені – відповіді не було. На запитання про структуру, функціонал, повноваження виконавчого комітету та плану щодо побудови роботи – відповіді не було. На запитання, чи будуть робочі групи виконавчого комітету формувати політику та пропонувати реформи, Єрмак не відповів, а знову спрямував питання на Ольшанського. Він також не зміг відповісти, хоча в Указі президента, який був підписаний Зеленським, зазначено, що виконавчий комітет буде це робити", – переповіла Супрун.

Десь на 10-й хвилині зустрічі Андрій Єрмак покинув кімнату, аби прийняти “важливий” дзвінок, і вже не повернувся.

"Такий спосіб роботи і комунікації – це шлях до поразки не лише Володимира Зеленського, Андрія Єрмака та їхньої політичної сили. Це шлях до поразки всієї країни", – резюмувала Супрун.