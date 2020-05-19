Антикорупційний суд пояснив, чому зняв арешт із ексміністра часів Януковича.

 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід у вигляді арешту для ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка у зв'язку з тим, що підозрюваного не оголосили в міжнародний розшук.

 

Про це йдеться в коментарі судді-спікера Апеляційної палати Інни Калугіної, оприлюдненому державним порталом "Судова влада України".

 

 

"Згідно з вимогами закону, обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності особи можливе лише в разі обов'язкової наявності одночасно таких передумов, як набуття цією особою статусу підозрюваної та оголошення її в міжнародний розшук. Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду погодилася з висновком слідчої судді про те, що особа отримала статус підозрюваного в кримінальному провадженні. Водночас суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що суд першої інстанції зробив помилковий висновок про те, що підозрюваний у кримінальному провадженні вважається оголошеним у міжнародний розшук" – пояснює Калугіна.

 

Колегія суддів встановила, що 10 червня 2019 року в рамках кримінального провадження прокурор військової прокуратури справді затвердив постанову, якою оголосив Клименка в міжнародний розшук.

 

"Проте сторона обвинувачення не надала жодних доказів, що свідчили б про здійснення органом досудового розслідування будь-яких дій, спрямованих на реалізацію відповідної постанови, зокрема доказів внесення відомостей про оголошення особи в міжнародний розшук до Єдиного реєстру досудових розслідувань і направлення запиту про оголошення розшуку в Національне центральне бюро Інтерполу в Україні", – наголосили у суді.

 

Зазначено також, що рішення суду не позбавляє сторону обвинувачення права повторно звернутися до суду з клопотанням про заочне обрання запобіжного заходу в разі усунення зазначених недоліків і не є підставою для звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності або припинення кримінального провадження.

 

Як нагадує аґенція "Інтерфакс-Україна", Олександра Клименка було заочно арештовано рішенням Печерського районного суду Києва від 19 серпня 2019 року.

 

Досудове розслідування завершила Головна військова прокуратура 21 квітня 2017 року.

 

Розслідування встановило, що ексміністр у період 2012-2013 років, перебуваючи у складі очолюваної колишнім президентом України Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з державного бюджету України ПДВ на рахунки трьох фіктивних підприємств.

 

13 травня 2020 року Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про заочний арешт Клименка.

 

19.05.2020

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