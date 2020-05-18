Президент пообіцяв кримським татарам мечеть у Києві.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками кримськотатарського народу на День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу й пообіцяв киримли турботу держави "не на словах", а в діях. Зокрема, Зеленський висловив обіцянку зробити державними два основні мусульманські празники – Курбан-Байрам та Рамазан-Байрам, а також підтримати будівництво нової мечеті в столиці.

Про це повідомила пресова служба Офісу Президента.

"Ми хочемо побудувати державу, в якій кожна людина відчуває себе громадянином України. Я хотів би, щоб кожен відчував себе повноцінним громадянином, не забуваючи про історію та про традиції свого народу. Ми хочемо підтримувати вас не тільки на словах, а в діях, на законодавчому рівні", – прокоментував Зеленський.

З його слів, указ про надання статусу державних релігійних свят Курбан-Байраму і Рамазан-Байраму вийде найближчими днями.

Президент сказав, що чекає від кримських татар проєкт нової великої мечеті в Києві і готовий підтримати його.

Володимир Зеленський повідомив про рішення створити робочу групу в Офісі Президента задля вирішення проблемних питань кримськотатарського народу. Щоб ця робоча група давала нам пропозиції, ми обмінювалися цими пропозиціями та дуже швидко рухалися", – пояснив Президент.

Зеленський відзвітувався, що Туреччина допоможе збудувати 500 квартир для переселенців із Криму на Херсонщині. Президент запропонував робочій групі обговорити деталі цього проєкту. Також на межі Херсонської області та Автономної Республіки Крим збудують великий хаб, "щоб ті люди, які тимчасово живуть на тимчасово окупованій території Криму, бачили, як ми ставимося до кримчан, до кримських татар, щоб вони приїжджали і бачили справді інший вигляд, «вітрину» нашої країни".