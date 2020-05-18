Група "Рейтинг": 75% українців обрали би Зеленського і в 2020 році.

Українські виборці проголосували б за кандидатуру Володимира Зеленського на виборах Президента і в травні 2020 року, віддавши йому 75% голосів проти 25% голосів Петра Порошенка.

Про це свідчить соціологічне опитування групи "Рейтинг", проведене перед першою річницею інавґурації Зеленського.

Так, якби перший тур виборів Президента відбувся найближчої, то Зеленський отримав би від виборців 39,3% голосів (торік було 30,2%). У другому турі конкурував би або з Юрієм Бойком від "ОПЗЖ" (13,9% у нинішній соціології проти 11,7% у торішніх урнах) або Петро Порошенком (опитування-2020 – 13,3%, вибори-2019 – 15,9%).

Моделювання другого туру виборів також виявляє тривку симпатію українського виборця до Президента Зеленського. Торішнє голосування в його спарингу проти Порошенка могло повторитися практично так само – 75% проти 25% (торік: 73,2% на 24,5%).

І, хоча жоден президент України не мав такого рівня довіри, яким користає Володимир Зеленський, однак навіть йому ще трохи далеко до канону українського президента, встановленого Леонідом Даниловичем Кучмою.

Відповідаючи на питання, кого слід вважати найкращим гарантом, 20% кажуть: Леоніда Кучму. Володимир Зеленський іде другим із 16%, а далі – Леонід Кравчук (14%) і Петро Порошенко (12%). Найгіршим президентом українці вважають Віктора Ющенка (6%). Навіть гіршим, ніж Віктор Янукович (9%).

Для заходу України найкращими президентами є Петро Порошенко (17%) і Володимир Зеленський (16%).

Для центру – Леонід Кучма (20%) і Порошенко/Зеленський (по 15%).

Для півдня – Кучма (25%) і Зеленський (19%).

Схід теж лояльний до Кучми (24%), а от іще 21% має Віктор Янукович.

Інформація про опитування. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 12-13 травня 2020 року