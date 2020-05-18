Стерненку надали статус потерпілого під тиском протестів.

Колишній лідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко отримав статус потерпілого у кримінальному провадженні щодо трагічного нападу дворічної давнини. 25 травня 2018 року на Стерненка напало двоє зловмисників в Одесі. Сергій, обороняючись, одного з них убив. У понеділок, 18 травня, Стерненка викликали на допит у Службу безпеки України.

Про це повідомляє Hromadske, покликаючись на заяву Стерненка після допиту.

"Є два провадження щодо третього нападу на мене. В одному з проваджень я є потерпілий, в іншому – в мене статус свідка. Моїх адвокатів ознайомили з частиною матеріалів, які це матеріали – я поки що не можу говорити", – сказав Сергій.

Перед допитом під будівлею СБУ зібрався велелюдний протест, котрий вимагав не допустити політичної розправи над активістом.

14 травня Стерненко повідомив, що його викликають на допит 18 травня для вручення підозри.

Згодом у Службі безпеки підтвердили, що Стерненка чекають на допит, однак запевнили, що наразі слідчі дії не пов’язані з оголошенням йому підозри.

"Активізація навколо цієї справи в інформаційному полі є нічим іншим, як свідомим намаганням загострити ситуацію в публічній площині та створити додаткові можливості для подальшого тиску на розслідування. Яке, на жаль, не поверне до життя вбиту раніше людину", – затялися в СБУ.

Служба безпеки ствердила, що керується в розслідуванні цієї справи принципами законності, об’єктивності, справедливості та бажанням віднайти істину, "незалежно від настроїв та політичних вподобань всіх фігурантів розслідування".

У ніч проти 25 травня 2018 року екслідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко заявив про замах на своє життя, вийшовши в прямий ефір у соцмережі з пораненням руки. Під час спротиву Стерненко спричинив одному з нападників летальне поранення.

Поліція розслідує інцидент за трьома статтями – як умисне вбивство, замах на умисне вбивство і нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова невдовзі після свого призначення зустрілася з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим для обговорення покарання Сергія Стерненка.