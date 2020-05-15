У дитячому інтернаті в Києві виявили коронавірус у 81 особи.

У Дарницькому будинку-інтернаті в Києві виявили коронавірусну хворобу у 81 особи.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінґу у п'ятницю.

"У столиці виявлено нове вогнище захворювання. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили захворювання у 81 особи", – сказав Кличко, згідно з повідомленням інформаційної аґенції УНІАН.

Зі слів Кличка, в інтернаті спочатку виявили хвору працівницю. Відтак медики зробили ПЛР-тести всім вихованцям та персоналу закладу, протестувавши загалом 182 особи.

"За результатами тестів – хворих 81. Зокрема, 53 вихованки [віком] 7–35 років та з персоналу інтернату 26 жінок та двоє чоловіків. У лікарні столиці госпіталізовано 3 пацієнтів з числа персоналу. Інша частина персоналу на самоізоляції під контролем лікарів", – повідомив голова Києва.

"Інфіковані вихованки закладу перебувають у задовільному стані й отримують медичну допомогу в інтернаті", – запевнив Кличко.

Він уточнив, що "нульовим пацієнтом" у інтернаті є молодша сестра однієї з груп інтернату. "Такі інтернати працюють у закритому режимі. Крім персоналу, їх ніхто не відвідує", – повідомив очільник Києва.

Дарницький будинок-інтернат повністю закрито на карантин. Фахівці здійснюють дезінфекцію, проводять регулярні медичні огляди. На в'їзді на територію чергують рятувальники та поліція.

Київ вирішив перевірити спеціалізовані заклади через ситуацію у Дарницькому інтернаті.

"Ми перевіримо і протестуємо також вихованців та персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, два міських заклади для людей похилого віку та 4 спеціалізованих заклади для жінок та чоловіків", – повідомив Кличко.