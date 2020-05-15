У Львові розпочалася перша в історії онлайн-проща до Унева.

Сьогодні, 15 травня, о восьмій годині ранку з Божественної Літургії в церкві Святого Михаїла розпочалася ХХVII Міжнародна молодіжна проща зі Львова до Унева на тему «Шлях до себе». Про це йдеться на fb-сторінці Святоуспенської Унівської Лаври.
Цього року вперше в історії проща відбувається в онлайн-форматі. Літургію з церкви Святого Михаїла транслювали наживо. Усі подальші трансляції прощі також будуть відбуватися зі сторінки Obnova Lviv і дублюватимуться на сторінку Святоуспенської Унівської лаври та на сторінку події. Технічний бік організації прощі взяло на себе видання «Твоє місто».
«Цього року наші ніжки відпочинуть, а душі наповняться світлом завдяки наукам отців на теми себепізнання, себеприйняття, себедарування. Бо проща – це не тільки відрізок дороги, який треба пройти. Найперше – це можливість провести час з Богом. А тепер це ще й можливо зробити з дітьми, рідними та усіма друзями!» – йдеться на fb-сторінці події.
Цього року на учасників прощі чекає:
онлайн-трансляції наук отців з можливістю поставити своє запитання та поспілкуватися з усіма учасниками;
знайомства та обговорення наук у групах з аніматорами;
трансляції акафісту та молебню до Пресвятої Богородиці;
трансляції Божественних Літургій, Утрені та Вечірні, процесійного обходу з чудотворною унівською іконою;
атмосферний вечір співів кантів Taize;
фото та відео з усіх минулих прощ;
декілька флешмобів.
«Цьогоріч ми не пройдемо 70 км, але давайте духовно наблизимось до Господа хоч на один крок! Адже так важливо віднайти той спокій та мир, який є тільки з Богом! А допоможуть нам у цьому монахи Святоуспенської Унівської лаври. Тож, якщо традиційним для тебе є відвідати прощу та відкласти всі свої справи, роботу, комфорт – долучайся!» – йдеться на сторінці події.
ПРОГРАМА ПРОЩІ:
П’ятниця, 15 травня
8:00 – Божественна Літургія з церкви Святого Михаїла
9:00-9:30 – прямий ефір з площі церкви Михаїла та перегляд фотографій і відео з минулих прощ
9:30-9:50 – перша наука отця
13:30 – обідній флешмоб (деталі оголосимо в день проведення)
14:30-16:00 – зустріч-знайомство у Zoom з аніматорами онлайн-груп, короткі ділення
16:00 – Молебень до Пресвятої Богородиці
18:00-20:10 – Велика вечірня з литією до преподобного отця Теодозія Києво-Печерського, процесійний обхід з іконою
20:10-20:30 – друга наука отця на тему себепізнання
21:00 – вечірній флешмоб (деталі оголосимо в день проведення)
Субота, 16 травня
8:00-9:00 – Божественна Літургія з Унева
9:00-9:20 – перша наука отця
14:30-16:00 – зустріч у Zoom з аніматорами (+отцями/монахами/монахинями) онлайн-груп, короткі ділення
15:00 – прогулянка Унівським монастирем із Tvoemisto.tv
16:00 – Акафіст до Пресвятої Богородиці
18:00-20:10 – Велика вечірня з литією до Унівської Богородиці, процесійний обхід з іконою
20:10-20:30 – друга наука отця на тему себеприйняття
21:00-22:00 – співочі онлайн-чування разом з хором "Taize"
Неділя, 17 травня
7:00-9:00 – Святкова Утреня
9:00 – Божественна Літургія, наука отця під час проповіді на тему себедарування
12:30-13:30 – завершальна зустріч.
15.05.2020