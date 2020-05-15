У Львові розпочалася перша в історії онлайн-проща до Унева.


Сьогодні, 15 травня, о восьмій годині ранку з Божественної Літургії в церкві Святого Михаїла розпочалася ХХVII Міжнародна молодіжна проща зі Львова до Унева на тему «Шлях до себе». Про це йдеться на fb-сторінці Святоуспенської Унівської Лаври.

 

 

Цього року вперше в історії проща відбувається в онлайн-форматі. Літургію з церкви Святого Михаїла транслювали наживо. Усі подальші трансляції прощі також будуть відбуватися зі сторінки Obnova Lviv і дублюватимуться на сторінку Святоуспенської Унівської лаври та на сторінку події. Технічний бік організації прощі взяло на себе видання «Твоє місто».

 

«Цього року наші ніжки відпочинуть, а душі наповняться світлом завдяки наукам отців на теми себепізнання, себеприйняття, себедарування. Бо проща – це не тільки відрізок дороги, який треба пройти. Найперше – це можливість провести час з Богом. А тепер це ще й можливо зробити з дітьми, рідними та усіма друзями!» – йдеться на fb-сторінці події.

 

Цього року на учасників прощі чекає:

 

онлайн-трансляції наук отців з можливістю поставити своє запитання та поспілкуватися з усіма учасниками;

знайомства та обговорення наук у групах з аніматорами;

трансляції акафісту та молебню до Пресвятої Богородиці;

трансляції Божественних Літургій, Утрені та Вечірні, процесійного обходу з чудотворною унівською іконою;

атмосферний вечір співів кантів Taize;

фото та відео з усіх минулих прощ;

декілька флешмобів.

 

 

«Цьогоріч ми не пройдемо 70 км, але давайте духовно наблизимось до Господа хоч на один крок! Адже так важливо віднайти той спокій та мир, який є тільки з Богом! А допоможуть нам у цьому монахи Святоуспенської Унівської лаври. Тож, якщо традиційним для тебе є відвідати прощу та відкласти всі свої справи, роботу, комфорт – долучайся!» – йдеться на сторінці події.

 

ПРОГРАМА ПРОЩІ:

 

П’ятниця, 15 травня

 

8:00 – Божественна Літургія з церкви Святого Михаїла

9:00-9:30 – прямий ефір з площі церкви Михаїла та перегляд фотографій і відео з минулих прощ

9:30-9:50 – перша наука отця

13:30 – обідній флешмоб (деталі оголосимо в день проведення)

14:30-16:00 – зустріч-знайомство у Zoom з аніматорами онлайн-груп, короткі ділення

16:00 – Молебень до Пресвятої Богородиці

18:00-20:10 – Велика вечірня з литією до преподобного отця Теодозія Києво-Печерського, процесійний обхід з іконою

20:10-20:30 – друга наука отця на тему себепізнання

21:00 – вечірній флешмоб (деталі оголосимо в день проведення)

 

Субота, 16 травня

 

8:00-9:00 – Божественна Літургія з Унева

9:00-9:20 – перша наука отця

14:30-16:00 – зустріч у Zoom з аніматорами (+отцями/монахами/монахинями) онлайн-груп, короткі ділення

15:00 – прогулянка Унівським монастирем із Tvoemisto.tv

16:00 – Акафіст до Пресвятої Богородиці

18:00-20:10 – Велика вечірня з литією до Унівської Богородиці, процесійний обхід з іконою

20:10-20:30 – друга наука отця на тему себеприйняття

21:00-22:00 – співочі онлайн-чування разом з хором "Taize"

 

Неділя, 17 травня

 

7:00-9:00 – Святкова Утреня

9:00 – Божественна Літургія, наука отця під час проповіді на тему себедарування

12:30-13:30 – завершальна зустріч.

 

15.05.2020

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