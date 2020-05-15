У Львові розпочалася перша в історії онлайн-проща до Унева.



Сьогодні, 15 травня, о восьмій годині ранку з Божественної Літургії в церкві Святого Михаїла розпочалася ХХVII Міжнародна молодіжна проща зі Львова до Унева на тему «Шлях до себе». Про це йдеться на fb-сторінці Святоуспенської Унівської Лаври.

Цього року вперше в історії проща відбувається в онлайн-форматі. Літургію з церкви Святого Михаїла транслювали наживо. Усі подальші трансляції прощі також будуть відбуватися зі сторінки Obnova Lviv і дублюватимуться на сторінку Святоуспенської Унівської лаври та на сторінку події. Технічний бік організації прощі взяло на себе видання «Твоє місто».

«Цього року наші ніжки відпочинуть, а душі наповняться світлом завдяки наукам отців на теми себепізнання, себеприйняття, себедарування. Бо проща – це не тільки відрізок дороги, який треба пройти. Найперше – це можливість провести час з Богом. А тепер це ще й можливо зробити з дітьми, рідними та усіма друзями!» – йдеться на fb-сторінці події.

Цього року на учасників прощі чекає:

онлайн-трансляції наук отців з можливістю поставити своє запитання та поспілкуватися з усіма учасниками;

знайомства та обговорення наук у групах з аніматорами;

трансляції акафісту та молебню до Пресвятої Богородиці;

трансляції Божественних Літургій, Утрені та Вечірні, процесійного обходу з чудотворною унівською іконою;

атмосферний вечір співів кантів Taize;

фото та відео з усіх минулих прощ;

декілька флешмобів.

«Цьогоріч ми не пройдемо 70 км, але давайте духовно наблизимось до Господа хоч на один крок! Адже так важливо віднайти той спокій та мир, який є тільки з Богом! А допоможуть нам у цьому монахи Святоуспенської Унівської лаври. Тож, якщо традиційним для тебе є відвідати прощу та відкласти всі свої справи, роботу, комфорт – долучайся!» – йдеться на сторінці події.