Олена Зеркаль очолила захист "Нафтогазу" у справах проти Росії.

 

Колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль очолила організацію роботи й супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових проваджень компанії "Нафтогаз Україна" у спорах із “Газпромом” та справах проти Росії.

 

Про це інформує департамент з комунікацій “Нафтогазу”.

 

 

“Напрям, за який я відповідаю в “Нафтогазі, є вкрай важливим і для компанії, і для України, адже йдеться про довгострокові цілі інтеграції нашої держави у світовий ринок задля кращих бізнес-умов і захисту енергетичної безпеки. Тому робота над розпочатими процесами та арбітражами не лише не зупиниться, але й посилиться”, – прокоментувала Зеркаль, котра із січня 2020 року працює радницею голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

 

Згідно з інформацією НАК, Зеркаль отримала посаду у зв’язку з трансформацією організаційної структури компанії.

 

Напередодні виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що його усувають із посади через конфлікт із Андрієм Коболєвим.

 

"Рішення про скорочення моєї посади – де-факто, про моє звільнення, – приймав формально Коболєв... Моє звільнення – це реакція Коболєва на незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла. У свою чергу, цим користуються ті, хто тримає Коболєва в цьому кріслі", – написав Вітренко у Facebook.

 

Юрій Вітрено ствердив, що "в очі" казав Коболєву про те, що його провали як керівника дискредитують реформи. Згідно з баченням Вітренка, саме "недостатній рівень компетентності та морально-етичних якостей" Коболєва є проблемою для трансформації компанії, а також "неґативно впливає на здатність України успішно протистояти Росії, боротися з корупцією, розвивати економіку".

 

14.05.2020

До теми

Як серце впливає на сприйняття
Дослідження демонструє, як з серцевими циклами змінюється мозкова активність.
14.05.20 | | Наука
Як наука про поведінку допомагає подолати COVID-19?
Джоселін Беланже
Нове глобальне дослідження має допомогти зрозуміти, чому одні люди дотримуються вимог карантину, а інші – ні.
13.05.20 | | Наука
Франків переклад «Анни Русинки»
Євген Нахлік
Франків переклад політизованої історичної розвідки є вартісною і досі затребуваною пам’яткою українського наукового перекладу
12.05.20 | | Минуле
Три барви бунту
Богдан Мисюга
Її відверту палітру було визнано «не львівською», та естетика «вразливого серця», замішана на семантичному тлумаченні барви, найбільше відповідала світобаченню Алли Гончарук.
11.05.20 | | Штука
Історії хвороб
Юрко ТИМЧУК
Хто потроху переживає карантин, має дякувати, що в МОЗ задля «психологічного процесу» не придумали підірвати кілька будинків чи відновити смертну кару за прогулянки в парку. Ефект був би значно вищий. Огляд подій тижня 
11.05.20 | | Україна
Людина, яку убив страх
Артуро Перес-Реверте
Вчорашній світ Стефана Цвайґа не є кінцем світу. Це кінець його світу. Зворушливий заповіт людини, що померла без боротьби. На щастя, лишилися його книжки
11.05.20 | | Дискурси
Григорій Сковорода та Невидимий світ
Андрій Бондаренко
Через наше розуміння зовнішній світ немовби «цілує» нас, а ми його, якщо пригадати початковий зміст слова «цілувати» — зціляти, робити цілим.
10.05.20 | | Штука
Війну не закінчили
Україна була одним із головних полів битви під час Другої світової війни, тепер вона є полем битви щодо пам’яті про війну.
10.05.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.