Олена Зеркаль очолила захист "Нафтогазу" у справах проти Росії.

Колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль очолила організацію роботи й супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових проваджень компанії "Нафтогаз Україна" у спорах із “Газпромом” та справах проти Росії.

Про це інформує департамент з комунікацій “Нафтогазу”.

“Напрям, за який я відповідаю в “Нафтогазі, є вкрай важливим і для компанії, і для України, адже йдеться про довгострокові цілі інтеграції нашої держави у світовий ринок задля кращих бізнес-умов і захисту енергетичної безпеки. Тому робота над розпочатими процесами та арбітражами не лише не зупиниться, але й посилиться”, – прокоментувала Зеркаль, котра із січня 2020 року працює радницею голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

Згідно з інформацією НАК, Зеркаль отримала посаду у зв’язку з трансформацією організаційної структури компанії.

Напередодні виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що його усувають із посади через конфлікт із Андрієм Коболєвим.

"Рішення про скорочення моєї посади – де-факто, про моє звільнення, – приймав формально Коболєв... Моє звільнення – це реакція Коболєва на незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла. У свою чергу, цим користуються ті, хто тримає Коболєва в цьому кріслі", – написав Вітренко у Facebook.

Юрій Вітрено ствердив, що "в очі" казав Коболєву про те, що його провали як керівника дискредитують реформи. Згідно з баченням Вітренка, саме "недостатній рівень компетентності та морально-етичних якостей" Коболєва є проблемою для трансформації компанії, а також "неґативно впливає на здатність України успішно протистояти Росії, боротися з корупцією, розвивати економіку".