Меркель закидає Кремлю ведення гібридної війни проти Німеччини.

Бундесканцлерка ФРН погрожує Росії діями у відповідь.

Бундесканцлека Німеччини Анґела Меркель висунула серйозні звинувачення Росії у зв'язку з гакерською атакою на Бундестаґ 2015 року. Опираючись на розслідування федеральної прокурори, вона заявила, що офіційний Берлін диспонує «поважними доказами» причетності до цієї кібератаки гакерів, пов'язаних з Головним управлінням Генштабу ЗС Росії (колишнім ГРУ). Про це повідомило видання Tagesspiegel. Окрім того, є підозра, що кремлівські гакери зламали одну зі скриньок електронної пошти пані Меркель і викрали звідти кореспонденцію за 2012-2015 роки.

«Я сприймаю ці речі нівроку серйозно, оскільки вважаю, що розслідування проведено дуже ретельно. Я можу відверто зізнатися: це для мені вкрай болісно», – сказала Меркель, виступаючи перед депутатами парламенту в середу, 13 травня. За словами канцлерки, російська сторона застосовує стратегію «гібридної війни, частиною якої є дезорієнтація і перекручування фактів». «Це не якісь випадкові дії, це – вибудувана стратегія, яку застосовано проти нас. І це необхідно брати до уваги», – додала Меркель.

Анґела Меркель зазначила, що й надалі намагатиметься зберегти добрі стосунки з Росією, тому вважає за необхідне продовжувати дипломатичні зусилля. Водночас, відповідаючи на запитання депутатів Бундестагу, вона заявила, що Німеччина «залишає за собою право вжити заходів щодо Росії у відповідь на такі обурливі дії». Бундесканцлерка не стала уточнювати, про які саме заходи йдеться.

На початку травня стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт російського гакера Дмитра Бадіна, якого німецькі правоохоронці підозрюють в атаці на Бундестаґ. Його також розшукує Федеральне бюро розслідувань США як учасника угруповання Fancy Bear, підозрюваного у втручанні в вибори американського президента 2016 року.