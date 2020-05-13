ВР прийняла закон проти Коломойського; Зеленський аплодував.

 

Верховна Рада на своєму засіданні в середу ухвалила необхідний для укладення нової програми з Міжнародним валютним фондом закон щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д) у другому читанні та в цілому – так званий закон "проти Коломойського". 

 

Законопроєкт підтримали 270 народних депутатів, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна". Президент України Володимир Зеленський зустрів рішення парламенту оплесками у президентській ложі.

 

 

Закон підтримали: "Слуга народу" – 200 народних депутатів (із 248 членів фракції), "Європейська солідарність" – 23 (із 27), "Голос" – 18 (із 20), "Довіра" – 16 (із 17), "За майбутнє" – 3 (із 22), а також 10 позафракційних. Жодного голосу не дали "ОПЗЖ", котра противиться будь-якій помочі від МВФ, а також "Батьківщина", яка відчутно зблизилася з Ігорем Коломойським.

 

Розгляд законопроєкту відбувся за особливою процедурою. До другого читання народні депутати подали 16,5 тис. поправок; профільний комітет парламенту запропонував повністю врахувати 186.

 

Президент України Володимир Зеленський, аґітуючи депутатів за прийняття закону, констатував, що розгляд законопроєкту затягнувся.

 

"Медики захищають життя і здоров'я українців, військові захищають суверенітет і територіальну цілісність, і життя всіх українців, а є питання захисту економіки. Я скажу вам дуже просто: гадаю, що протягом моєї і вашої каденції буде кілька важливих історичних законопроєктів, які мають об'єднувати всю країну і всі партії. І я хотів би, щоб саме так сьогодні відбулося голосування", – сказав Зеленський.

 

Президент додав, що закон має захистити українську економіку, "як мінімум, захистити і допомогти Україні саме зараз".

 

13.05.2020

До теми

Історії хвороб
Юрко ТИМЧУК
Хто потроху переживає карантин, має дякувати, що в МОЗ задля «психологічного процесу» не придумали підірвати кілька будинків чи відновити смертну кару за прогулянки в парку. Ефект був би значно вищий. Огляд подій тижня 
11.05.20 | | Україна
Людина, яку убив страх
Артуро Перес-Реверте
Вчорашній світ Стефана Цвайґа не є кінцем світу. Це кінець його світу. Зворушливий заповіт людини, що померла без боротьби. На щастя, лишилися його книжки
11.05.20 | | Дискурси
Мирославу Трофимуку — шістдесят
Юрій Пелешенко
Дослідник української латини, доктор філологічних наук, екс-директор Інституту неолатиністики, лавреат, член АУН, НСЖ, IANLS, PTF etc...
09.05.20 | | Минуле
У серці темряви
Ярослав Грицак
Україна народилася в самій травмі насильства – революції і війни. Ми повинні зі всіх сил старатися вийти з цієї зони геополітичного розлому.
08.05.20 | | Галичина
Реґіональний ефективний R₀ в Україні
Орест Друль
Розрахунки показують, що ситуація в швидкості поширення епідемії в різних областях відрізняється кардинально. Питання, як це буде враховано в урядових рішеннях. Виглядає, що ніяк.
08.05.20 | | Україна
Вірус герпесу може викликати Альцгеймера?
Вірусна інфекція у культурах тканин провокує зміни, подібні на ті, які супроводжують хворобу Альцгеймера.
08.05.20 | | Наука
Інфодемія, що страшніша за коронавірус
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Фахівці міжнародного рівня, котрі борються з пандемією COVID-19, змушені одночасно протистояти повені дезінформації про цю недугу. Інколи фейки про коронавірус є небезпечніші за нього самого.
08.05.20 | | У світі
«Ихтамнеты» Другої світової війни
Сергій Рябенко
«Гібридні» методи агресії, застосовані у Криму й на Донбасі, Кремль відпрацьовував 80 років тому у Польщі, Фінляндії та країнах Балтії.
08.05.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.