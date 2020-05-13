ВР прийняла закон проти Коломойського; Зеленський аплодував.

Верховна Рада на своєму засіданні в середу ухвалила необхідний для укладення нової програми з Міжнародним валютним фондом закон щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д) у другому читанні та в цілому – так званий закон "проти Коломойського".

Законопроєкт підтримали 270 народних депутатів, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна". Президент України Володимир Зеленський зустрів рішення парламенту оплесками у президентській ложі.

Закон підтримали: "Слуга народу" – 200 народних депутатів (із 248 членів фракції), "Європейська солідарність" – 23 (із 27), "Голос" – 18 (із 20), "Довіра" – 16 (із 17), "За майбутнє" – 3 (із 22), а також 10 позафракційних. Жодного голосу не дали "ОПЗЖ", котра противиться будь-якій помочі від МВФ, а також "Батьківщина", яка відчутно зблизилася з Ігорем Коломойським.

Розгляд законопроєкту відбувся за особливою процедурою. До другого читання народні депутати подали 16,5 тис. поправок; профільний комітет парламенту запропонував повністю врахувати 186.

Президент України Володимир Зеленський, аґітуючи депутатів за прийняття закону, констатував, що розгляд законопроєкту затягнувся.

"Медики захищають життя і здоров'я українців, військові захищають суверенітет і територіальну цілісність, і життя всіх українців, а є питання захисту економіки. Я скажу вам дуже просто: гадаю, що протягом моєї і вашої каденції буде кілька важливих історичних законопроєктів, які мають об'єднувати всю країну і всі партії. І я хотів би, щоб саме так сьогодні відбулося голосування", – сказав Зеленський.

Президент додав, що закон має захистити українську економіку, "як мінімум, захистити і допомогти Україні саме зараз".