Суд постановив заарештувати Януковича у справі про розгін Майдану.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє інформаційна аґенія "Укрінформ".

"Суд ухвалив: клопотання задовольнити, застосувати щодо підозрюваного Януковича Віктора Федоровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування", – оголосив суддя.

4 травня Печерський суд Києва заочно взяв під варту експрезидента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

В Офісі генпрокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

Також прокурори звертатимуться до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).