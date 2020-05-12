СБУ викрила інтернет-аґітаторів, котрі закликали до повалення влади.

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність групи інтернет-агітаторів, які за вказівкою російських кураторів поширювали у мережі публічні заклики до зміни державних кордонів і повалення влади.

Як інфомує пресова служба СБУ, досудове розслідування встановило, що двоє мешканців Хмельницького та Івано-Франківська адміністрували в соцмережах спільноти сепаратистського спрямування.

"В інтернеті вони поширювали переважно деструктивний контент: фейки про карантинні обмеження через COVID-19, дискредитацію органів державної влади. Та головне – агітатори інспірували протести та просували ідеї федералізації України. Результати лінгвістичної експертизи цих матеріалів підтверджують: вони містять публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу", – ідеться у повідомленні Служби безпеки.

Зловмисники діяли під прикриттям української SMM-структури.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої з доказами. Слідчі дії відбувалися у межах кримінального провадження за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.