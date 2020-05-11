Путін замислив аґресію в 2013 році, коли почав говорити "на Україні".

 

Президент Росії Владімір Путін замислив аґресію проти України щонайпізніше у липні 2013 року, за пів року до початку анексї Криму. Яскравим маркером загарбницьких прагнень Путіна став перехід у офіційній риториці до вживання словосполучення "на Україні". Це сталося 27 липня 2013 року, під час візиту Путіна до Києва та його участі в зорганізованій Віктором Медведчуком конференції "Православно-слов’янські цінності – основа цивілізаційного вибору України". 

 

 

Про цей злам у поведінці Путіна пише у своєму блозі російський аналітик, колишній помічник Путіна Андрєй Ілларіонов. На погляд Ілларіонова, саме 27 липня 2013 року розпочалася війна Росії проти Укрїани. 

 

Андрєй Ілларіонов звернув увагу: саме на конференції Медведчука Путін перейшов на "неправильну граматичну форму" – "на Україні", – хоча до того часу говорив майже завжди "в Україні". Прикметно, що невдовзі після виступу Путіна цю конструкцію перейняли і міністр закордонних справ Сєрґєй Лавров, і російський патріарх Кірілл.

 

У своїй тодішній промові Путін заявив, що російський, український і білоруський народи – то "єдиний народ". З його слів, "на дніпровській купелі, на київській купелі був зроблений вибір для всієї Святої Русі". "Ми не маємо права забувати це братство, мусимо зберігати традиції наших предків", – сказав президент Росії.

 

"Думка про єдність заходу і сходу Русі, яка почалася тут, у київській і дніпровської купелі, завжди була присутня як на сході, так і на заході, де проживав наш народ", – говорив Путін.

 

Президент Росії пропонував домовитися про взаємну інтеґрацію – "на абсолютно рівноправних, чесних, зрозумілих і прозорих умовах".

 

То був останній приїзд Владіміра Путіна до Києва. Президент Росії пошив тодішнього президента України Віктора Януковича в дурні, виділивши на переговори з ним лише 15 хвилин у рамках офіційної програми з ушанування річниці хрещення Русі. І відразі після того поїхав до Віктора Медведчука.

 

Путін переконував Україну приєднатися до проєктів Митного союзу і був вкурвлений ходом переговорів із Януковичем. По приїзді до Москви Росія розпочала "торгівельну війну" проти України.

 

У тій своїй промові Владімір Путін і він вжив словосполучення "на Україні": "До кінця ХIХ століття на Україні вироблялося вдвічі більше чавуну, ніж на Уралі".

 

"На перший погляд, така заміна у використанні прийменників видається незначною деталлю, не вартою спеціальної уваги, – коментує Ілларіонов. – Однак це не так. Владімір Путін винятково серйозно ставиться до такого кшталту «деталей»".

 

Андрєй Ілларіонов подав із десяток прикладів із інтерв'ю, котрі підтверджують: до липня 2013 року Владімір Путін таки справді здебільшого вживав "в Україні".

 

Понад те: навіть на зустрічі з Януковичем президент Росії сказав – "в Україні". А вже поїхавши до Медведчука – перейшов до "на...".

 

У зміні риторики можна пересвідчитися і на офіційній сторінці Кремля: переважна більшість повідомлень до липня 2013 року – "в Україні"; а після літа 2013-го – вже "на Україні".

 

"Головний елемент «гібридної війни» проти України – антиукраїнська інформаційна війна, в тому числі антиукраїнська лінгвістична війна, – був запущений у дію 27 липня 2013 року в Києві", – резюмує Ілларіонов.

 

11.05.2020

До теми

Мирославу Трофимуку — шістдесят
Юрій Пелешенко
Дослідник української латини, доктор філологічних наук, екс-директор Інституту неолатиністики, лавреат, член АУН, НСЖ, IANLS, PTF etc...
09.05.20 | | Минуле
Реґіональний ефективний R₀ в Україні
Орест Друль
Розрахунки показують, що ситуація в швидкості поширення епідемії в різних областях відрізняється кардинально. Питання, як це буде враховано в урядових рішеннях. Виглядає, що ніяк.
08.05.20 | | Україна
Вірус герпесу може викликати Альцгеймера?
Вірусна інфекція у культурах тканин провокує зміни, подібні на ті, які супроводжують хворобу Альцгеймера.
08.05.20 | | Наука
Інфодемія, що страшніша за коронавірус
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Фахівці міжнародного рівня, котрі борються з пандемією COVID-19, змушені одночасно протистояти повені дезінформації про цю недугу. Інколи фейки про коронавірус є небезпечніші за нього самого.
08.05.20 | | У світі
«Ихтамнеты» Другої світової війни
Сергій Рябенко
«Гібридні» методи агресії, застосовані у Криму й на Донбасі, Кремль відпрацьовував 80 років тому у Польщі, Фінляндії та країнах Балтії.
08.05.20 | | Україна
Польські театральні ангели
Анастасія Канарська
Краса «Війни в небі» Домініки Фейґлевич дуже тендітна та ніжна, «Ангелів в Америці» Кшиштофа Варліковського — масштабна, потужна та сильна. Побачивши її, можна вже не так фатально сумувати, що театральні куртини опустив карантин.
08.05.20 | | Штука
Останньому альбому Бітлз «Let It Be» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Дуже мало видатних альбомів розцінювалися критиками упродовж останніх десятиліть так по-різному, як «Let It Be»
08.05.20 | | Минуле
Чому штучний цукор не замінює справжнього
Науковці виявили сигнальний шлях від кишківника до мозку, що реагує лише на глюкозу.
07.05.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.