Путін замислив аґресію в 2013 році, коли почав говорити "на Україні".

Президент Росії Владімір Путін замислив аґресію проти України щонайпізніше у липні 2013 року, за пів року до початку анексї Криму. Яскравим маркером загарбницьких прагнень Путіна став перехід у офіційній риториці до вживання словосполучення "на Україні". Це сталося 27 липня 2013 року, під час візиту Путіна до Києва та його участі в зорганізованій Віктором Медведчуком конференції "Православно-слов’янські цінності – основа цивілізаційного вибору України".

Про цей злам у поведінці Путіна пише у своєму блозі російський аналітик, колишній помічник Путіна Андрєй Ілларіонов. На погляд Ілларіонова, саме 27 липня 2013 року розпочалася війна Росії проти Укрїани.

Андрєй Ілларіонов звернув увагу: саме на конференції Медведчука Путін перейшов на "неправильну граматичну форму" – "на Україні", – хоча до того часу говорив майже завжди "в Україні". Прикметно, що невдовзі після виступу Путіна цю конструкцію перейняли і міністр закордонних справ Сєрґєй Лавров, і російський патріарх Кірілл.

У своїй тодішній промові Путін заявив, що російський, український і білоруський народи – то "єдиний народ". З його слів, "на дніпровській купелі, на київській купелі був зроблений вибір для всієї Святої Русі". "Ми не маємо права забувати це братство, мусимо зберігати традиції наших предків", – сказав президент Росії.

"Думка про єдність заходу і сходу Русі, яка почалася тут, у київській і дніпровської купелі, завжди була присутня як на сході, так і на заході, де проживав наш народ", – говорив Путін.

Президент Росії пропонував домовитися про взаємну інтеґрацію – "на абсолютно рівноправних, чесних, зрозумілих і прозорих умовах".

То був останній приїзд Владіміра Путіна до Києва. Президент Росії пошив тодішнього президента України Віктора Януковича в дурні, виділивши на переговори з ним лише 15 хвилин у рамках офіційної програми з ушанування річниці хрещення Русі. І відразі після того поїхав до Віктора Медведчука.

Путін переконував Україну приєднатися до проєктів Митного союзу і був вкурвлений ходом переговорів із Януковичем. По приїзді до Москви Росія розпочала "торгівельну війну" проти України.

У тій своїй промові Владімір Путін і він вжив словосполучення "на Україні": "До кінця ХIХ століття на Україні вироблялося вдвічі більше чавуну, ніж на Уралі".

"На перший погляд, така заміна у використанні прийменників видається незначною деталлю, не вартою спеціальної уваги, – коментує Ілларіонов. – Однак це не так. Владімір Путін винятково серйозно ставиться до такого кшталту «деталей»".

Андрєй Ілларіонов подав із десяток прикладів із інтерв'ю, котрі підтверджують: до липня 2013 року Владімір Путін таки справді здебільшого вживав "в Україні".

Понад те: навіть на зустрічі з Януковичем президент Росії сказав – "в Україні". А вже поїхавши до Медведчука – перейшов до "на...".

У зміні риторики можна пересвідчитися і на офіційній сторінці Кремля: переважна більшість повідомлень до липня 2013 року – "в Україні"; а після літа 2013-го – вже "на Україні".

"Головний елемент «гібридної війни» проти України – антиукраїнська інформаційна війна, в тому числі антиукраїнська лінгвістична війна, – був запущений у дію 27 липня 2013 року в Києві", – резюмує Ілларіонов.