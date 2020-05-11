Удар у серце кримських татар: Чубаров обурений запуском портрета Сталіна.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав "ударом у серце" акцію росіян у Криму, під час котрої в небо запустили портрет Йосифа Сталіна. Перформанс із тираном був присвячений Дню перемоги над нацизмом 9 травня, хоча відбувся на роковини постанови про депортацію кримських татар.

"Російські окупанти навчені тому, щоб завдавати удари у найбільш вразливе місце, розриваючи геть кримськотатарське сердце, яке і так вже десятиліттями ніяк не припинить кровоточити… Сьогодні, 11 травня 2020 року, російські мерзотники підняли над давним Карасубазаром, який вони називають Білогірськ, портрет тирана Сталіна", – обурився Чубаров.

Голова Меджлісу нагадав: 11 травня 1944 року, 76 років тому, у Кремлі було підписано постанову ДКО №5859-сс "Про кримських татар", згідно з котрою 18 травня розпочалася насильницька депортація кримськотатарського народу з Батьківщини.

Рефат Чубаров нагадав, що в ході чекістської операції із рідних земель депортували приблизно 200 тисяч кримських татар. Значна частина померла в перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт у місцях спецпоселень.

"Не треба нікому ховати голову в пісок – Москва сьогодні відкрито пригрозила кримськотатарському народу: "не підкорятиметеся – можемо повторити", – пояснює Рефат Чубаров.

Як повідомило видання "РІА Новості", ініціаторами акції виступили "Федерація повітроплавців" і "Федерація боксу" Криму. Під Білогірським за допомогою повітряних куль у небо запустили сорокаметрові портрети Йосипа Сталіна і Ґєорґія Жукова.