Між США і Росією виникла суперечка щодо вкладу в розгром нацизму.

Американська амбасада в Москві відповіла на закиди Кремля.

 

 

Амбасада Сполучених Штатів у Росії, коментуючи скандал навколо посту в екаунті Білого дому в Instagram, в якому немає згадки про роль Росії в перемозі над гітлерівською Німеччиною, нагадала про низку недавніх заяв вищих американських осіб, в яких ця роль відзначається і підкреслюється. «Ми хотіли б відіслати вас до багатьох недавніх заяв, в яких підкреслюються наші спільні зусилля і жертви», – заявили представники амбасади. Зокрема, американські дипломати вказали на спільну заяву лідерів Росії і США, присвячену річниці зустрічі радянських і американських солдатів на Ельбі в 1945 році.

 

Скандал розгорівся після того, як в Instagram Білого дому з'явився відеозапис покладання президентом США Дональдом Трампом вінка до Меморіалу Другої світової війни. Він був супроводжений текстом: «8 травня 1945 року США і Велика Британія здобули перемогу над нацистами! Американський дух завжди перемагатиме. Так завжди і відбувається».

 

У неділю, 10 травня, МЗС Росії опублікувало на своєму сайті заяву, в якій висловило обурення записом у соціальній мережі. «Напередодні священного свята в американських чиновників не знайшлося хоробрості й бажання хоч півсловом віддати належне незаперечній ролі і колосальним несумірні жертвам, яких зазнали тоді Червона Армія і радянський народ в ім'я всього людства… Викликають крайнє обурення спроби спотворення підсумків розгрому нацизму і вирішального внеску нашої країни, які не припиняються у Вашінґтоні навіть в урочисті дні загального святкування 75-річного ювілею Перемоги», – йдеться в ній. У заяві також наголошувалося, що приписування головної заслуги в розгромі спільного ворога «тільки Америці і Великій Британії йде врозріз з ухваленою 25 квітня президентом РФ Володимиром Путіним і лідером США Дональдом Трампом заявою з нагоди річниці історичної зустрічі радянських і американських солдатів в 1945 році на Ельбі».

 

Російське зовнішньополітичне відомство висловило намір провести «поважну розмову з цього приводу з американськими офіційними особами».

11.05.2020

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