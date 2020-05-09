Помер голова Львівського крайового братства ветеранів ОУН-УПА.

 

8 травня відійшов у засвіти Олесь Гуменюк – член ОУН, голова Львівського крайового братства ветеранів ОУН-УПА, вояк дивізії «Галичина» і УПА, політв’язень сталінських таборів, учасник Норильського повстання. Про це повідомила пресслужба Львівської облради.

 

Фото: Високий замок

 

«Людина честі, відваги і міцної віри у свої переконання. Пан Олесь надихав кожного з нас своєю життєвою історією, оптимізмом і вірою в краще. Сумуємо. Співчуваємо. Львів сьогодні осиротів. Не стало нашого великого патріота України», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

 

Олеся Гуменюка поховають завтра на Личаківському кладовищі.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Олесь-Дмитро Гуменюк народився 7 листопада 1925 року в с. Білі Ослави Надвірнянського району (раніше Яремчанського) Івано-Франківської області (раніше Станіславської) в селянській родині. Його батько Микола був вояком Української Галицької Армії.

 

 

 

У червні 1943 року Олесь добровільно зголосився до лав дивізії «Галичина». Пройшов військовий вишкіл. У липні 1944 року був поранений у битві під Бродами.

 

Воював у лавах УПА на Бродівщині під керівництвом сотенного «Чорняка» ТВ-24 «Маківка» та в Карпатах.

 

1945 року його засудили до 15 років тюрми. Відбував покарання у Норильську, брав участь у Норильскому повстанні. У 1953-1954 рр. був засуджений на рік закритої тюрми у Свердловську. 1957 року комісією Верховної Ради звільнений з направленням у  Львів.

 

У кінці 1980-х років Олесь Гуменюк активно долучився до громадської роботи, був одним із засновників Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби, згодом очолив його.

 

Нагороджений:

 

орденом «За заслуги» II ст. (26 листопада 2005) – за вагомий особистий внесок у національне та державне відродження України, самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів свободи і незалежності, активну громадську діяльність;

 

орденом «За заслуги» III ст. (8 листопада 1999) – за активну громадсько-політичну діяльність, участь у становленні української державності;

 

Відзнакою Президента України – Хрестом Івана Мазепи (1 грудня 2015) – за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю;

 

відзнакою Львівського міського голови «Почесний знак Святого Юрія» (5 листопада 2015).

 

09.05.2020

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