Грузія відкликає посла з України через призначення Саакашвілі.

Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеїла Саакашвілі на посаду голови "Виконавчого комітету реформ" при Президентові України.

Про це повідомив у п'ятницю міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Це прийнята практика в дипломатичних відносинах, яка свідчить про виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків потрібна консультація з послом", – прокоментував Залкаліані.

Водночас міністр зазначив, що, незважаючи не це рішення української сторони, Грузія "не розглядає питання розриву дипломатичних відносин або перегляду стратегічного партнерства".

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи рішення Грузії, заявив, що крок офіційного Тбілісі – то є помилка.

"Я можу сказати, що у нас з Грузією, з грузинським народом прекрасні відносини. Ми, незважаючи ні на що, на жодні консультації не відкликатимемо нашого посла до України. Тому що відносини між нашими країнами довші за будь-яке керівництво будь-якої країни. Мені здається, це помилка грузинської сторони. Мені здається, що після консультацій усі сторони зрозуміють, що в кожній державі кадрова політика стосується тієї країни і тих громадян, які живуть у цій державі", – сказав Зеленський.

Президент заявив, що призначення Саакашвілі – внутрішня справа України. "Пан Саакашвілі є громадянином України, він має український паспорт, і я є Президентом України, який призначив його головою виконкому ради реформ при президенті України. Ось і все", – зазначив він.

Напередодні Зеленський призначив Саакашвілі головою "Виконавчого комітету реформ", який входить до складу Національної ради реформ при Президенті України.

"Виконавчий комітет реформ" – це допоміжний орган при Президенті України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ.

Раніше для Саакашвілі в Києві готували посаду віце-прем'єра з реформ.

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявляв, що призначення Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра сприймуть у Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок.