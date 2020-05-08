Уряд формалізував відставку Монахової з посади мовного омбудсмана.

 

Кабінет Міністрів України звільнив Тетяну Монахову з посади Уповноваженого із захисту державної мови.

 

"Звільнити Монахову Тетяну Василівну з посади уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням", – ідеться у розпорядженні уряду №491 від 6 травня.

 

 

 

В інтерв'ю виданню opinionua Тетяна Монахова сказала, що йде у відставку через саботаж уряду з формуванням інституції та фінансуванням. 

 

"Я мала довге терпіння, поки була ілюзія, що повільно, але впевнено я йду до мети... Я зрозуміла, що всі мої дії заблоковані. Продовжувати брати на себе відповідальність за те, на що ніяк не можеш вплинути, просто безглуздо", – сказала Монахова.

 

Пані Тетяна пояснила, що мовний омбудсмен не міг розпочати свою роботу без офісу, а навіть не міг отримати фінансування. "Тільки після створення секретаріату казначейство виділяє фінансування, тільки обравши керівника секретаріату, можна створити штатний розпис і почати отримувати заробітну платню", – тлумачить вона.

 

Наостанок Тетяна Монахова розкритикувала низку норм закону про державну мову. 

 

"Закон про мову – і на цьому я наголошувала – не повинен стати законом про обов’язкову зміну ідентичності. Кожен громадянин України має право розмовляти тією мовою, якої його навчила мама в дитинстві", – сказала омбудсмен.

 

"Найголовніше, є небезпека серйозної суспільної кризи, спричиненої протистоянням української та російської мов. Нам треба думати, як не розколоти Україну, як зберегти державність. Як на мене, зараз це ключове завдання всієї української політики", – резюмувала вона.

 

08.05.2020

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