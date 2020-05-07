Зеленський призначив Саакашвілі куратором реформ.

Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Про це йдеться в указі “Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ”, підписаному Зеленським у четвер, 7 травня.

“Щиро вітаю Міхеїла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни”, – подає слова Зеленського його пресслужба.

Президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Національну раду реформ закладено у 2014 році за указом тодішнього Президента України Петра Порошенка. Нацрада є "спеціальним консультативно-дорадчим органом при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їхньої реалізації".

Міхеїл Саакашвілі очолював Національну раду реформ за президентства Порошенка.

Згідно з інформацією на сайті українського Президента, останнє засідання ради відбулося на початку березня 2018 року.

Два тижні тому Міхеїл Саакашвілі отримав від Президента України пропозицію стати віцепрем'єрміністром із реформ.

Уряд Грузії виступив проти призначення Саакашвілі в уряд, пригрозивши відкликанням посла.

Фракція "Слуга народу" не знайшла консенсусу з приводу можливого призначення Саакашвілі. Голова фракції Давид Арахамія сказав, що Міхеїлові запропонують інакший портфель.