У Ланівцях буде музей Івана Марчука.

У Ланівцях, що на Тернопільщині, відкриють музей творів видатного земляка, уродженця Лановеччини Івана Марчука. Про це повідомили на fb-сторінці Лановецької міської ради.
Фото: facebook.com/lanmisto
Один із геніїв сучасності Іван Марчук відомий на увесь світ. Розмови про створення музею художника в Ланівцях тривають уже не перший рік. Цього року вдалося досягти певного поступу в цій справі.
Як розповів директор ЛМКУ «Культурний центр народного художника України І. С. Марчука» Юрій Матевощук, ідею створення музею нещодавно обговорили з самим художником. Коли Марчук перебував на Лановеччині, з ним зустрілися міський голова Роман Казновецький та громадський активіст Іван Лобунь. Отримавши згоду митця, в мерії відразу замовили проєктно-кошторисну документацію, яку розробляють також ланівчани. Музей планують розташувати на першому поверсі колишнього кінотеатру «Супутник».
«Для мене його відкриття є пріоритетним завданням на 2020 рік. Розумію, що на все потрібний час, але сьогодні разом з міським головою працюємо у цьому напрямі дуже інтенсивно», – сказав Юрій Матевощук.
Зауважимо, ще 2005 року тодішній Президент України Віктор Ющенко обіцяв всесвітньо відомому художникові створити музей його картин на Андріївському узвозі в Києві. Було навіть закладено капсулу на місці майбутньої споруди, однак музею досі нема.
Перший музей художникові 2010 року створили його земляки в рідному селі Москалівці, відкрили його за участі Івана Марчука.
06.05.2020
Для довідки:
Український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Шевченка Іван Степанович Марчук народився 12 травня 1936 року у ґміні Білозірка Кременецького повіту Волинського воєводства Польщі. Нині це село Москалівка Лановецького району Тернопілля. Є почесним громадянином Тернополя, Києва та Канева.
2007 року Марчук потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, який уклала британська газета «Дейлі телеграф».
Після закінчення семирічної школи Іван Марчук вступив до Львівського училища прикладного мистецтва імені Івана Труша на відділ декоративного розпису, де навчався протягом 1951-1956 років. Після служби в армії продовжував навчання на відділі кераміки Львівського інституту прикладного мистецтва, який закінчив 1965 року.
У 1965-1968 роках працював у Інституті надтвердих матеріалів НАН України, у 1968-1984 рр. – на Київському комбінаті монументально-декоративного мистецтва.
З 1984 року – на творчій роботі. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді і США. 1990 року Марчук відвідав Україну, відбулася перша його офіційна виставка в Києві – у Державному художньому музеї українського образотворчого мистецтва (нині Національний художній музей України).
Живе та працює в Києві.
1996 року отримав звання Заслуженого художника України. 7 березня 1997 року став лауреатом Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка.
2002 року за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного образотворчого мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність Іванові Марчуку надано почесне звання «Народний художник України».
2006 року Міжнародна академія сучасного мистецтва в Римі прийняла Івана Марчука до лав «Золотої гільдії» та обрала почесним членом наукової ради академії. Це перший випадок визнання українського художника інституцією такого високого рівня. Сьогодні «Золота гільдія» нараховує 51 художника з усього світу.
У жовтні 2007 року внесений до британського рейтингу «Сто геніїв сучасності» (72-ге місце).
2016 року отримав орден Свободи «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм».
31 травня 2016 року третя сесія Тернопільської обласної ради шостого скликання підтримала проєкт про започаткування з 2016 року щорічної обласної премії імені Івана Марчука для обдарованих дітей області віком від 7 до 15 років у галузі образотворчого мистецтва.