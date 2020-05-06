У Ланівцях буде музей Івана Марчука.



У Ланівцях, що на Тернопільщині, відкриють музей творів видатного земляка, уродженця Лановеччини Івана Марчука. Про це повідомили на fb-сторінці Лановецької міської ради.

Фото: facebook.com/lanmisto

Один із геніїв сучасності Іван Марчук відомий на увесь світ. Розмови про створення музею художника в Ланівцях тривають уже не перший рік. Цього року вдалося досягти певного поступу в цій справі.

Як розповів директор ЛМКУ «Культурний центр народного художника України І. С. Марчука» Юрій Матевощук, ідею створення музею нещодавно обговорили з самим художником. Коли Марчук перебував на Лановеччині, з ним зустрілися міський голова Роман Казновецький та громадський активіст Іван Лобунь. Отримавши згоду митця, в мерії відразу замовили проєктно-кошторисну документацію, яку розробляють також ланівчани. Музей планують розташувати на першому поверсі колишнього кінотеатру «Супутник».

«Для мене його відкриття є пріоритетним завданням на 2020 рік. Розумію, що на все потрібний час, але сьогодні разом з міським головою працюємо у цьому напрямі дуже інтенсивно», – сказав Юрій Матевощук.

Зауважимо, ще 2005 року тодішній Президент України Віктор Ющенко обіцяв всесвітньо відомому художникові створити музей його картин на Андріївському узвозі в Києві. Було навіть закладено капсулу на місці майбутньої споруди, однак музею досі нема.

Перший музей художникові 2010 року створили його земляки в рідному селі Москалівці, відкрили його за участі Івана Марчука.