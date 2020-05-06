Міхеїл Саакашвілі піде в Нацраду реформ замість уряду.

Колишній президент Грузії та екскерівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі готується очолити виконавчий комітет Національної ради реформ.

Інформацію про свою майбутню посаду Саакашвілі підтвердив у коментарі DW.

"Головою виконавчого комітету, а не секретарем", – сказав Саакашвілі у відповідь на прохання підтвердити, що його мають призначити секретарем Національної ради реформ.

Політик не зміг назвати точну дату свого призначення на посаду. Згідно знеофіційною інформацією, його мають призначити до Нацради вже у середу.

Національну раду реформ закладено у 2014 році за указом тодішнього Президента України Петра Порошенка. Нацрада є "спеціальним консультативно-дорадчим органом при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їхньої реалізації".

Міхеїл Саакашвілі очолював Національну раду реформ за президентства Порошенка.

Згідно з інформацією на сайті українського Президента, останнє засідання ради відбулося на початку березня 2018 року.

Два тижні тому Міхеїл Саакашвілі отримав від Президента України пропозицію стати віцепрем'єрміністром із реформ.

Уряд Грузії виступив проти призначення Саакашвілі в уряд, пригрозивши відкликанням посла.

Фракція "Слуга народу" не знайшла консенсусу з приводу можливого призначення Саакашвілі. Голова фракції Давид Арахамія сказав, що Міхеїлові запропонують інакший портфель.