Американські військові кораблі увійшли в Баренцове море.

Це сталося вперше за останні 30 років.

 

 

Корабельна ударна група НАТО увійшла в акваторію Баренцового моря. У групу входять ескадрені міноносці USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook і судно постачання USNS Supply ВМС США, а також фрегат HMS Kent Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Про це повідомило видання The Hill з покликом на інформацію Військово-морських сил Сполучених Штатів.

 

Кораблі відпрацьовують операції зі залагодження безпеки морського судноплавства в складних природних умовах за Північним полярним колом. «У ці непрості часи особливо важливо забезпечувати сталість наших операцій на європейській сцені і одночасно вживати розсудливих заходів щодо захисту здоров'я наших сил. Ми зберігаємо прихильність справі просування безпеки і стабільності в реґіоні», – заявила командувачка Шостого флоту ВМС США віце-адміралка Ліза Франкетті (Lisa Franchetti).

 

Надводні судна ВМС США не заходили в Баренцове море з середини 1980-х років. Повідомлення про захід кораблів було надіслано до Міністерства оборони Росії першого травня, підкреслили в ВМС США. «Це зроблено з метою уникнути непорозумінь, знизити ризик і запобігти випадковій ескалації напруги», – наголошується в повідомленні.

 

Міністерство оборони Росії, своєю чергою, опублікувало коротку інформацію, в якій говориться, що Північний флот РФ «почав стежити за діями ударної групи НАТО».

 

Варто зазначити, що один з трьох ракетних есмінців класу Arleigh Burke у військово-морській групі USS Donald Cook 2012 року був модернізований для забезпечення можливості використання стандартної ракети 3 (SM-3) RIM-161, щоб функціонувати як частина системи протиракетної оборони Aegis. Ця програма забезпечує захист проти балістичних ракет малої і середньої дальності і є частиною національної стратегії протиракетної оборони США.

05.05.2020

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