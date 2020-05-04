Зеленський визнав позитиви медичної реформи Супрун.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що медична реформа, розпочата за Уляни Супрун, мала позитиви. Зеленський заявив про намір продовжити досягнення реформи, але прагне змінити проєкт другого етапу.

Про це Президент сказав у зверненні, поширеному в понеділок Офісом Президента. Раніше Зеленський гостро критикував політику пані Супрун.

Володимир Зеленський зізнався, що він з перших днів президентства отримує "абсолютно полярну інформацію": "Одні запевняють, що реформа – панацея, інші – що це смерть".

Для того, аби розібратися в реформі, Зеленський сформував робочу групу, й вона подала йому висновок: "Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання – зберегти всі позитивні моменти та терміново виправити помилки", – сказав Зеленський.

Дотепер Президент України критикував реформу, розпочату за Уляни Супрун. Зокрема, він покладав на попередників провину за неготовність медичної системи прийняти удар коронавірусу. "Зараз дуже багато питань до медичної реформи... Особливо коронавірус зараз показав, що це за медична реформа", – сказав Зеленський у фільмі, знятому з оказії першої річниці президентських виборів.

Зараз же риторика Володимира Зеленського пом'якшала. І наразі він стурбований початком уже другого етапу медичної реформи.

"Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні по Україні. Майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Все це викликає низку запитань. Чому замість того, щоб рятувати життя інших людей, медики змушені думати про власне виживання?", – сказав він.

Зеленський сказав, що не хоче допускати скорочення бригад швидкої допомоги, а також звільнення лікарів. Відтак Президент вимагає роботи над помилками. "Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення", – закликав Зеленський.

Попереднього разу, реаґуючи на критику з боку Володимира Зеленського, Уляна Супрун заявила, що кепський стан української медицини – це не наслідок реформи, а обставини, котрі змушували якнайшвидше ту реформу почати.

"Люди, які лікуються в приватних медичних закладах чи за кордоном, звісно, не можуть бачити і знати, що насправді відбувалося в лікарнях усі роки до початку реформи. Неспроможна система, низькі зарплати лікарів, жахливі умови в лікарнях – це проблеми, через які й було розпочато трансформацію системи охорони здоров’я, а не її наслідки", – коментувала Супрун.

Колишня очільниця МОЗ нагадала, що зміни розпочалися у 2018 році на первинній ланці медичної допомоги. Внаслідок реформи на первинній ланці заробітні плати сімейних лікарів та медичного персоналу виросли у 2-4 рази. Наступний етап змін розпочався лише у квітні 2020 року. "Саме він включає лікарні і поліклініки, де за словами Президента, нічого не готово", – прокоментувала пані Уляна.

"Зеленському треба зрозуміти, що системні та комплексні реформи не відбуваються в турборежимі. Не буває просто “вжух” – і все готово. Такі зміни потребують чіткої стратегії, часу, грошей, ресурсів, а головне – професійних людей, які готові їх втілювати", – зазначила Супрун.

Колишній заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк заявляв, що другий етап медичної реформи був пропрацьований проєктом у достатній спосіб, проте зазнав труднощів через некомпетентність і саботаж.

"Я не в захваті від того, як почався другий етап медичної реформи. По-перше, його належним чином не готували (про що, до речі, я не один раз писав протягом останніх півроку). По-друге, в уряді (тому і тому) чомусь панувала думка, що 1 квітня все має щасливо закінчитися. Насправді, все мало би тільки початися. І тому, як і очікувалося, зустріч уряду та МОЗ з реальністю виглядає як зустріч людини, яка йде рейками, з потягом", – зазначав Ковтонюк.