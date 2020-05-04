“Гетьман Сагайдачний” виявив кораблі РФ під час стрільб у Чорному морі.

 

Флагман Військово-морських сил ЗСУ “Гетьман Сагайдачний” під час навчальних стрільб натрапив на кораблі Чорноморського флоту Росії в Чорному морі.

 

Інцидент трапився у неділю, повідомляє телерадіостудія “Бриз” Міністерства оборони України.

 

 

Зазначається, що український флагман виконував практичні стрільби з корабельної артилерійської установки та задачу зі знищення умовного противника з зенітної автоматичної артилерійської 30-міліметрової установки АК-630 – уперше за декілька років випробовував пусковий ракетний комплекс ПК-16.

 

Під час проведення стрільб екіпаж українського флагмана зафіксував порушення морського права та присутність кораблів російського флоту.

 

“Українські військові моряки зафіксували порушення морського права та присутність Чорноморського флоту РФ в окупованих і стратегічно важливих морських ділянках”, – йдеться в повідомленні.

 

При цім кораблі РФ перебували в окупованих та стратегічно важливих ділянках Чорного моря.

 

“Окрім військових розвідувальних кораблів Російської Федерації, в районні Голіцинських газових родовищ, екіпаж флагману спостерігав за тим, як російський танкер, який рухався з окупованих морських районів, спустив триколорний прапор зі свого флагштоку, аби українські моряки його не зафіксували”, – резюмували ВМС ЗСУ.

 

04.05.2020

До теми

Коли мозок навчився опрацьовувати мову?
В мозку виявили мережу еволюційного походження мови.
04.05.20 | | Наука
Як культова фізична стаття 1970-х описала коронавірус
Кліффорд Бренґвін
Стаття Філа Андерсона “Більше означає інакше” описує, як різні рівні складності потребують нових способів мислення. Поки вірус розмножується і поширюється, це саме те, чого потребує людство.
02.05.20 | | Наука
Яка різниця між кітчем і мистецтвом?
Клаус-Крістіан Карбон
Експерти в галузі перцептивної і соціальної психології з’ясовують основи мистецького впливу.
01.05.20 | | Наука
Кара Божа – епідемія
Анастасія КРИВЕНКО
Згідно з міфологічними уявленнями українців, масові захворювання та моровиці траплялися людям як кара за брак чеснот. Втім, безпорадний страх доводив їх і до кривавих розправ над невинними.
01.05.20 | | Галичина
Безкарні атентати кремлівських кілерів
Максим МУЛЯР
Атентати за кордоном стають уже звичним інструментом в арсеналі російських спецслужб. Безкарність кремлівських кілерів надихає їх на чимраз нові «подвиги». 
01.05.20 | | У світі
Феномен Турина
Роман Яців
Свого часу він теж не був відомий у масовій культурі, але для знаючих людей, для інтелігенції, був дуже авторитетною фігурою. Це сторінка історії не тільки українського малярства, але й освіти, фотосправи.
01.05.20 | | Штука
Скарловатіле покоління
Мар'ян ХОМЯК
Галицька преса міжвоєнного десятиліття рясніє дописами про тривожну ситуацію занепаду села: як про п’янство і злодійство, так і про впливи міської моди
30.04.20 | | Минуле
І жест був словом
Тарас Прохасько
Вся історія людства є еволюцією зародження, вироблення, поширення, проминання, відмирання і забування типових рухів
30.04.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.