“Гетьман Сагайдачний” виявив кораблі РФ під час стрільб у Чорному морі.

Флагман Військово-морських сил ЗСУ “Гетьман Сагайдачний” під час навчальних стрільб натрапив на кораблі Чорноморського флоту Росії в Чорному морі.

Інцидент трапився у неділю, повідомляє телерадіостудія “Бриз” Міністерства оборони України.

Зазначається, що український флагман виконував практичні стрільби з корабельної артилерійської установки та задачу зі знищення умовного противника з зенітної автоматичної артилерійської 30-міліметрової установки АК-630 – уперше за декілька років випробовував пусковий ракетний комплекс ПК-16.

Під час проведення стрільб екіпаж українського флагмана зафіксував порушення морського права та присутність кораблів російського флоту.

“Українські військові моряки зафіксували порушення морського права та присутність Чорноморського флоту РФ в окупованих і стратегічно важливих морських ділянках”, – йдеться в повідомленні.

При цім кораблі РФ перебували в окупованих та стратегічно важливих ділянках Чорного моря.

“Окрім військових розвідувальних кораблів Російської Федерації, в районні Голіцинських газових родовищ, екіпаж флагману спостерігав за тим, як російський танкер, який рухався з окупованих морських районів, спустив триколорний прапор зі свого флагштоку, аби українські моряки його не зафіксували”, – резюмували ВМС ЗСУ.