Уряд послабить карантин 11 травня, припинить – 22-го.

 

Кабінет Міністрів України продовжив карантин в Україні до 22 травня, а з 11 травня передбачив пом’якшення обмежень.

 

Таке рішення схвалив уряд на позачерговому засіданні уряду в понеділок, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

Зокрема, Кабінет Міністрів дозволив після 11 травня відкрити для відвідування громадянами парки, сквери та зони відпочинку, об’єкти індустрії краси, оптової та роздрібної торгівлі в окремо розташованих приміщеннях, крім торговельно-розважальних центрів).

 

"Ми приймаємо відповідний проєкт постанови на прохання бізнесу, який аргументує, що до 11 числа їм треба мати упевненість, що їхнім закладам дозволять відкритися. Їм треба закупити продукти, підготувати заклади, провести протиепідеміологічні заходи, треба провести записи людей, якщо говоримо про салони краси, манікюрні та педикюрні салони. Ми сьогодні готові прокомунікувати та прийняти відповідне рішення, щоб бізнес був готовим і мав достатньо часу на цю підготовку", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

 

Зі слів Шмигаля, уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім ТРЦ), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

 

Міністри розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування, однак місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні.

 

Шмигаль наголосив, що Україна готується до послаблення карантинних обмежень з 11 травня, а не цього тижня.

 

04.05.2020

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