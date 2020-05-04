Трампові закидають недбалу реакцію на повідомлення спецслужб про коронавірус.

Глава Білого дому стверджує, що у раніших попередженнях про коронавірус не наголошувалося на його небезпеці.

Президент США Дональда Трамп стверджує, що спецслужби країни вчасно не попередили про потенційну небезпеку коронавірусу SARS-CoV-2. Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter в неділю, третього травня. За його словами, спецслужби вперше згадали про вірус щойно наприкінці січня і в той час не говорили про нього як про загрозу.

Раніше американський телеканал ABC News повідомив про доповідь Національного центру медичної розвідки США (The National Center for Medical Intelligence – NCMI), підготовлену ще в листопаді 2019 року. З цього документа випливало, що інфекція, яка ширилася китайським містом Вуханем, становить загрозу для життя, як стверджували двоє неназваних співрозмовників ABC News, знайомих зі змістом документа. Сам Трамп пізніше назвав відомості телеканалу fake news.

Так само видання The Washington Post наприкінці квітня повідомило, що спецслужби США на початку року неодноразово попереджали американського президента про збудника захворювання COVID-19. Коронавірус щонайменше десять разів був згаданий в так званому щоденному бюлетені президента в січні і лютому. «Однак президент далеко не завжди читав ці депеші», – стверджували неназвані співрозмовники видання, котрі є чинними чи колишніми посадовими особами.

«Розвідка щойно доповіла мені, що я мав рацію. Вони не піднімали тему коронавірусу до останніх чисел січня, і це було якраз перед тим, як я заборонив в'їзд до США з Китаю. Окрім того, вони говорили про вірус між іншим, як про щось, що не являє собою небезпеки», – написав Трамп в Twitter.





На сьогодні США посідають перше місце за кількістю заражень коронавірусом SARS-CoV-2 (понад 1,1 мільйона), а також за кількістю летальних випадків (понад 67 тисяч смертей від COVID-19).