Амбасадор України відмовився від участі в церемонії до 75-річчя капітуляції Вермахту.

Причиною відмови стало те, що в урочистостях брав участь посол Росії.

Андрій Мельник

Амбасадор України в Німеччині Андрій Мельник не взяв участі у покладанні вінків у Берліні з нагоди 75-річчя капітуляції військ Вермахту. До участі в церемонії його запросив бургомістр німецької столиці Міхаель Мюллер (Michael Müller). Церемонія відбулася в суботу, другого травня, біля пам'ятної таблички на будинку, де був підписаний наказ про капітуляцію.

Разом з Мюллером в заході взяли участь посол Росії Сергій Нєчаєв і посол Білорусі Денис Сидоренко. Саме участь російського посла стала причиною відмови українського амбасадора. «Навіть в найжахливішому сні я не міг би собі уявити покладання вінків поруч з представником країни, яка більше шести років цинічно веде криваву війну на сході України. На сьогодні понад 14 тисяч українців загинуло внаслідок російської агресії, яка досі ще триває. Щодня і щоночі моїх співвітчизників ранять чи вбивають», – процитувала слова Андрія Мельник радіостанція Deutschlandfunk.

Протягом останніх п'яти років в Берліні не проводили пам'ятних заходів, у яких спільно брали б участь офіційні представники Росії та України. Співробітники російської дипмісії традиційно відзначають День перемоги дев’ятого травня біля меморіалу радянським солдатам в Трептов-парку. А українське диппредставництво з 2015 року запрошує до покладання вінків восьмого травня біля берлінського монумента, присвяченого полеглим радянським воїнам в Тірґартені.