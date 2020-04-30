Кожен четвертий хворий у Галичині – медик.



Фактично кожен четвертий із тих, хто захворів на коронавірус у галицьких областях, – медичний працівник. По Україні – у середньому кожен п'ятий з-поміж хворих. Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

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За інформацією ЦГЗ, на ранок 29 квітня COVID-19 було підтверджено в 53 медпрацівників у Львівській області (що становить 27% хворих), у 181 медпрацівника на Тернопільщині (25%) та у 199 медпрацівників на Івано-Франківщині, що становить 24%.

За даними заступника директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігоря Берника, у закладі сьогодні на ранок було 83 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, серед них – 10 медпрацівників закладів охорони здоров’я Львова й області.

За минулу добу підтвердили 13 нових випадків COVID-19 у прикарпатських медиків. Про це на щоденному брифінгу повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів, передає Суспільне. За словами голови ОДА, від коронавірусу одужали 38 медиків. Водночас зареєстровано чотири летальні випадки серед медичних працівників Івано-Франківщини: два в Івано-Франківську, один у Богородчанському районі й один сьогодні вранці в Калуському: померла рентген-лаборантка Калуської райлікарні.

Віталій Федорів зазначив, що, за даними облдержадміністрації, в області на сьогодні 189 хворих медпрацівників (відповідно, на 29 квітня було 176). Різницю в цифрах ОДА й ЦГЗ він пояснив так: «Центр громадського здоров’я надає інформацію по всіх працівниках у медзакладах. Крім медичного персоналу, там працює й обслуговувальний персонал – водії, ліфтери тощо. Тому такі розбіжності».

Щодо Тернопілля, то лише в Монастириському районі, який є одним з епіцентрів хвороби в області, зафіксовано 43 медпрацівники з COVID-19 (11 лікарів, 32 медсестри та фельдшери), – повідомив заступник голови РДА Павло Дронь. Учора вранці помер 68-річний фельдшер швидкої допомоги з цього району. Інфікований COVID-19 чоловік перебував у шпиталі з 12 квітня у важкому стані, мав супутню патологію – хронічне обструктивне захворювання легень з астматичним компонентом. Постійно був на апараті штучної вентиляції легень.

Також зафіксовано коронавірус серед медперсоналу в Кременецькому районі Тернопільщини, який від сьогодні є лідером за кількістю хворих в області. Зокрема, в Почаївській психоневрологічній лікарні недугу виявили щонайменше у 12 працівників закладу, серед яких головна лікарка, бухгалтерка та працівниця кухні, яка роздавала їжу. Також було зафіксовано медпрацівників з коронавірусом у Заліщицькому, Козівському та Бучацькому районах.

Загалом серед областей в Україні найбільше інфікованих медичних працівників у Чернівецькій області: 264 особи. Хоча у співвідношенні до загальної кількості хворих в області лідирують Кіровоградська (36%), Вінницька (33%) та Волинська з Полтавською (по 28%) області.

У ЦГЗ виокремлюють такі найчастіші причини захворювання на COVID-19 серед медпрацівників: відсутність чіткого плану дій медичного закладу; порушення визначеного маршруту пацієнта і стандартів ведення пацієнтів; недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту; неправильне користування засобами індивідуального захисту, їх зберігання й утилізація.