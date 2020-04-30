Кожен четвертий хворий у Галичині – медик.


Фактично кожен четвертий із тих, хто захворів на коронавірус у галицьких областях, – медичний працівник. По Україні – у середньому кожен п'ятий з-поміж хворих. Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

 

Фото: flipboard.com

 

За інформацією ЦГЗ, на ранок 29 квітня COVID-19 було підтверджено в 53 медпрацівників у Львівській області (що становить 27% хворих), у 181 медпрацівника на Тернопільщині (25%) та у 199 медпрацівників на Івано-Франківщині, що становить 24%.

 

За даними заступника директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігоря Берника, у закладі сьогодні на ранок було 83 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, серед них – 10 медпрацівників закладів охорони здоров’я Львова й області.

 

За минулу добу підтвердили 13 нових випадків COVID-19 у прикарпатських медиків. Про це на щоденному брифінгу повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів, передає Суспільне. За словами голови ОДА, від коронавірусу одужали 38 медиків. Водночас зареєстровано чотири летальні випадки серед медичних працівників Івано-Франківщини: два в Івано-Франківську, один у Богородчанському районі й один сьогодні вранці в Калуському: померла рентген-лаборантка Калуської райлікарні.

 

Віталій Федорів зазначив, що, за даними облдержадміністрації, в області на сьогодні 189 хворих медпрацівників (відповідно, на 29 квітня було 176). Різницю в цифрах ОДА й ЦГЗ він пояснив так: «Центр громадського здоров’я надає інформацію по всіх працівниках у медзакладах. Крім медичного персоналу, там працює й обслуговувальний персонал – водії, ліфтери тощо. Тому такі розбіжності».

 

Щодо Тернопілля, то лише в Монастириському районі, який є одним з епіцентрів хвороби в області, зафіксовано 43 медпрацівники з COVID-19 (11 лікарів, 32 медсестри та фельдшери), – повідомив заступник голови РДА Павло Дронь. Учора вранці помер 68-річний фельдшер швидкої допомоги з цього району. Інфікований COVID-19 чоловік перебував у шпиталі з 12 квітня у важкому стані, мав супутню патологію – хронічне обструктивне захворювання легень з астматичним компонентом. Постійно був на апараті штучної вентиляції легень.

 

Також зафіксовано коронавірус серед медперсоналу в Кременецькому районі Тернопільщини, який від сьогодні є лідером за кількістю хворих в області. Зокрема, в Почаївській психоневрологічній лікарні недугу виявили щонайменше у 12 працівників закладу, серед яких головна лікарка, бухгалтерка та працівниця кухні, яка роздавала їжу. Також було зафіксовано медпрацівників з коронавірусом у Заліщицькому, Козівському та Бучацькому районах.

 

 

Загалом серед областей в Україні найбільше інфікованих медичних працівників у Чернівецькій області: 264 особи. Хоча у співвідношенні до загальної кількості хворих в області лідирують Кіровоградська (36%), Вінницька (33%) та Волинська з Полтавською (по 28%) області.

 

У ЦГЗ виокремлюють такі найчастіші причини захворювання на COVID-19 серед медпрацівників: відсутність чіткого плану дій медичного закладу; порушення визначеного маршруту пацієнта і стандартів ведення пацієнтів; недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту; неправильне користування засобами індивідуального захисту, їх зберігання й утилізація.

 

30.04.2020

До теми

Феномен Турина
Роман Яців
Свого часу він теж не був відомий у масовій культурі, але для знаючих людей, для інтелігенції, був дуже авторитетною фігурою. Це сторінка історії не тільки українського малярства, але й освіти, фотосправи.
01.05.20 | | Штука
Пацики через призму сучасності
Юстина Добуш
«Пацики» не просто не зникли, вони еволюціонували, їм тепер не потрібно влаштовувати махачі на районах, вони можуть купити собі кращий одяг, можуть виїхати зі своїх містечок і зрештою «зробити нас всіх разом».
30.04.20 | | Штука
Максиміліан Максаков із Чернівців
Марія Максакова
Співаю у Чернівецькій філармонії, бо звідси мій дідусь, і я хочу віддати данину пам’яті. Хочу, щоб у нас цього року вийшла книжка про нього, ми над нею посилено працюємо, ось привезла до Чернівців 2 тисячі сторінок архівів.
28.04.20 | | Штука
Микола Курцеба – письменник-борець
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Аж дивно, що досі літературна спадщина Миколи Курцеби майже невідома і що про нього не написано жодної спеціальної статті.
28.04.20 | | Минуле
Дружній шарж. Інкоґніто
Тарас Прохасько
Часом думаю, що людині, яка прожила стільки, як я, вже цілком досить пережитого, щоби безболісно перестати бути у будь-який момент
27.04.20 | | Дискурси
Надія і щем
Андрій Бондар
Кухня диктатора – це місце, де в тій країні годують найкраще. Кухар не має права на помилку. Тому такі люди буквально ходять по лезу бритви
27.04.20 | | Дискурси
В країні стало весело, як на… КВН
Юрко ТИМЧУК
Пієтет до ювілеїв, річниць, роковин є складовою національного менталітету, як вареники, садок вишневий біля хати і гопак на граблях. Огляд подій тижня в Україні
27.04.20 | | Україна
Мовний стиль і резонанс взаємопов’язані
Наукові праці, які складно зрозуміти, менше цитують науковці у своїй галузі.
27.04.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.