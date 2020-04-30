Шмигаль висловив умови Європі для випуску заробітчан на роботу.

Кабінет міністрів України готовий до перемовин із європейськими країнами, котрі висловлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи.





Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом та тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, інформує пресова служба уряду.

"Важливою передумовою є легальне працевлаштування строком від трьох місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеґрації", – переказали в уряді.

Кабмін повідомив, що наразі офіційні служби не отримували офіційних звернень від інших країн, окрім Фінляндії.

Українська влада не відпускає українських заробітчан закордон, вимагаючи дотримання правила про заборону перетину кордону, запровадженого на час карантину.

Минулого тижня уряд Фінляндії заявив про те, що фінський бізнес може цілковито відмовитися від українських сезонних працівників, після того, як Кабмін заблокував здійснення чартерних рейсів для транспортування заробітчан.

У середу понад сотня українців майже цілий білий день продармувала в аеропорту "Бориспіль" чераз заборону Державною авіаційною службою на здійснення чартерного рейсу до Лондона. Ввечері літак таки відпустили.