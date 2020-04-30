Між США і Росією загострилося ядерне протистояння.

Кремль пригрозив Вашінґтону «ядерною відповіддю» в разі розміщення балістичних ракет на американських підводних човнах.

Росія попередила, що будь-яка спроба США використовувати тактичну ядерну зброю у вигляді балістичних ракет, які розміщуються на підводних човнах, послужить підставою для масованої ядерної відповіді. Таким чином російське Міністерство закордонних справ в середу, 29 квітня, відреагувало на заяву Державного департаменту США, опубліковану минулого тижня.

Мова в документі йшла про те, що оснащення ракет на підводних човнах тактичними ядерними боєголовками малої потужності дозволить Сполученим Штатам протидіяти можливим новим загрозам з боку Росії і Китаю. Про це повідомило радіо Voice of America. В Держдепартаменті США заявили, що ядерна зброя малої потужності дозволяє зменшити ризик ядерної війни шляхом «розширеного стримування і гарантій ненападу». В американському дипломатичному відомстві вважають, що Росія розглядає використання такого нестратегічного ядерного озброєння в разі обмеженої війни.

У Кремлі заперечують, що Росія становить будь-яку загрозу для безпеки США, і звинувачують Вашінґтон у «зниженні ядерного порогу». «Будь-яка атака зі застосуванням американської балістичної ракети з підводних човнів, незалежно від характеристик її оснащення, буде сприйнята як напад зі застосуванням ядерної зброї», – зазначила офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова.

У Росії заявляють про прагнення продовжити дію договору СНО-3 від 2010 року, обмеживши кількість розгорнутих ядерних ракет, боєголовок і бомбардувальників поряд з введенням суворого інспекційного режиму. Угода закінчується наступного року. Тимчасом в Білому домі висловлюють бажання укласти нову угоду про контроль за озброєннями з обов'язковою участю Китаю, але російська сторона поки що вважає це «недоцільним».