Внаслідок обстрілів загинув воїн із "Холодного Яру".

 

На Луганщині під час обстрілу 28 квітня загинув солдат Олексій Лісін із 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”.

 

Про це повідомляє пресова служба військової частини.

 

 

“Ввечері 28 квітня, коли Олексій знаходився на бойовому посту, його життя обірвав уламок ворожого снаряду”, – поінформували колеги.

 

Олексій Лісін родом зі села Гірке на Гуляйпільщині, що в Запорізькій області; народився 30 березня 1990 року. 

 

Приєднався до 93 ОМБр торік, коли підрозділ стояв на Авдіївському напрямку на Донеччині. До армії Олексій працював далекобійником у Дніпрі, де мешкав із батьками.

 

“Наш побратим пережив у своєму житті велику трагедію – втратив обох батьків та будинок у пожежі. Через це найбільше мріяв, після повернення з війни, відбудувати батьківський дім”, – розповіли в бригаді.

 

В Олексія лишилися 12-річна донька від першого шлюбу Ліда, кохана дівчина Ліля, з якою він планував одружитися, старенька бабуся, молодший брат Микола, старша сестра Тетяна.

 

“Він був спокійним і добрим. Мріяв скоріше повернутися до коханої”, – згадує один із побратимів, що служив з Олексієм на одній позиції.

 

“Холодноярці оплакують смерть побратима разом зі всіма його близькими, це також непоправна втрата для нас. Найбільше зараз ми жадаємо помсти і обов’язково отримаємо бажане”, – прокоментували у бригаді.

 

Увечері у вівторок, 28 квітня, пресцентр штабу Об’єднаних сил повідомив, що в Луганській області “ворог із району житлових кварталів Голубівського застосував заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, а також вів вогонь по наших захисниках з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 мм. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 “Золоте”… Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення несумісне з життям”.

 

Згідно з даними видання “Новинарня“, Олексій Лісін – четверта бойова втрата ЗС України на фронті у квітні. І третя втрата бригади “Холодний Яр”.

 

29.04.2020

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