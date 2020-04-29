Трамп має намір стягнути з Китаю багатомільярдну компенсацію за коронавірус.

За його словами, США зараз проводять «поважне розслідування» щодо дій китайської влади під час епідемії COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявив на брифінгу у Вашінґтоні, що Китай міг зупинити поширення коронавірусу або, принаймні, вчасно повідомити світ про його небезпеку, але не зробив цього. «Ми проводимо дуже серйозне розслідування, як ви, напевно, знаєте. І ми не задоволені Китаєм. Ми не задоволені всією цією ситуацією, тому що вважаємо, що пандемію можна було зупинити, швидко зупинити, і вона не поширилася б цілим світом», – наголосив Трамп, чию заяву опубліковано на офіційному сайті Білого дому.

Він зазначив, що про результати розслідування буде повідомлено «у відповідний час». Він також запевнив, що Вашінґтон має «способи притягнути Пекін до відповідальності». Трамп закидає китайській владі передовсім те, що вона приховала масштаби поширення хвороби та тривалий час заперечувала можливість зараження людини від людини.

На брифінгу журналісти запитали в Трампа, що він думає про озвучені в Німеччині наміри вимагати від Китаю 165 мільярдів доларів компенсації в зв'язку з епідемією коронавірусу. Той відповів: «Німці вивчають обставини справи, ми їх теж вивчаємо, але нам йдеться про значно вищі суми».

Очевидно, в запитанні йшлося про редакційний коментар під назвою «Скільки Китай заборгував нам вже зараз?» (Was China uns jetzt schon schuldet?) від 15 квітня в популярній німецькій газеті Bild. У статті німецькі журналісти намагалися підрахувати збитки, завдані Німеччині пандемією коронавірусу. Зокрема, йшлося про втрату туристичною галуззю 24 мільярдів євро, збитки для торгівлі, які, за підрахунками, становили 1,15 млрд євро денно, суми, витрачені на боротьбу з пандемією та подолання її економічних наслідків – понад 100 млрд євро.

Щоправда, німецький уряд поки що не здійснював жодних спроб виставити рахунок Китаю. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) назвав вимоги, озвучені в газеті Bild, «ілюзорними».