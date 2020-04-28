Українці були найбільше задоволені медициною при Супрун.

 

Майже половина українців (49%) вважає, що якість державних медичних послуг за минулі два роки погіршилася. Третина (33%) стверджує, що система охорони здоров'я залишилася на тому ж рівні. Лише 12% українців фіксують покращення.

 

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене групою "Рейтинг".

 

 

За минулий рік (якраз із часу перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського) зросла кількість респондентів, котрі фіксують погіршення в сфері медичних послуг – із 37% до 49%. Впало й число задоволених розвитком медицини – із 19% до 12%.

 

Таким чином, максимальний рівень схвалення медичиних змін українці демонстрували за міністерської каденції Уляни Супрун.

 

Водночас українці виявляють дуже високий рівень недовіри до самої персони Уляни Супрун: аж 63% не довіряє їй в той чи інший спосіб.

 

Та пані Супрун за показником довіри (19%) випереджає двох своїх наступників – Зоряну Скалецьку (13%) та Іллю Ємця (16%).

 

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко має вищий рівень довіри (41%), ніж сам міністр охорони здоров'я Максим Степанов (25%).

 

Інформація про опитування. Аудиторія: населення віком понад 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 24–25 квітня 2020 року.

 

28.04.2020

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