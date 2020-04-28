Зеленський підписав закон про ринок землі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

"Це історичний момент для всіх українців і для мене особисто. Україна чекала на цей закон з часу здобуття незалежності. Це була нелегка боротьба. Але ми знали, що робимо це для українців", – прокоментував Володимир Зеленський, згідно з повідомленням пресслужби ОП.

Президент України (праворуч) підписує закон про ринок землі

Офіс Президента зазначає, що закон про ринок землі дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю та створити прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України.

Володимир Зеленський певен, що закон забезпечить повноцінну реалізацію права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для громадян України і сприятиме значному розширенню інвестиційних можливостей в аграрному секторі.

Як писав Z, Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі в ніч проти 31 березня на позачерговому засіданні, скликаному вже в обставинах карантину. Закон підтримало 259 народних депутатів.

Згідно зі законом, ринок землі сільськогосподарського призначення відкриється в Україні 1 липня 2021 року. Він стартує з того, що право купувати земельні ділянки отримають фізичні особи. Покупцеві дозволять придбати не більш як 100 гектарів землі в одні руки.

На першому етапі передбачено продаж лише тієї землі, котра належить приватному власнику. Ділянки державної та комунальної власності перебуватимуть під мораторієм ще два роки, до липня 2023 року.

"Пробний" етап земельної реформи спрямований на те, щоби забезпечити сприятливіші умови для викупу землі фермерам.

Повноцінний ринок розпочнеться 1 січня 2024 року, коли право на купівлю землі отримають юридичні особи. Гранично допустимі ліміти власності значно зростуть: обмеження щодо концентрації земель збільшиться до 10 тисяч гектарів.

Іноземці не матимуть права купувати українську землю ані як приватні особи, ані як учасники компаній – до того моменту, поки не отримають згоди українського народу на всеукраїнському референдумі.

Росіяни і російські підприємці будуть позбавлені права купувати землю навіть у тому випадку, якщо референдум пустить іноземного власника до українського ринку: закон передбачає заборону продажу земель громадянам держави, визнаної Україною агресором.

Заборона купувати землю поширюватиметься і на компанії з офшорних юрисдикцій, а також підсанкційних осіб.

За будь-яких обставин (незалежно від результатів референдуму) іноземці не матимуть права викупу землі на 50-кілометровій смузі вздовж кордону.

Законодавець передбачив низку запобіжників проти можливих фінансових зловживань: розрахунок відбуватиметься лише безготівковим способом, через банківську систему. Держава матиме право відстежити законність походження фінансових ресурсів покупця.

Державні служби також стежитимуть за ціною угод. Згідно зі законом, вартість ділянки не може бути нижчою, ніж нормативна грошова оцінка.

Пріоритетне право викупу земельних ділянок матимуть люди та компанії, котрі орендують сільськогосподарську землю для ведення господарства.

Операції з продажем землі на окупованих територіях – у Криму та в ОРДЛО – заборонені.