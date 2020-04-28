Група "Рейтинг": Українцям вже несила виконувати карантин.

 

Українці втрачають терпець до карантину. Згідно зі соціологічним опитуванням групи "Рейтинг", за минулі два тижні відчутно зросла кількість людей, які виходять із дому по декілька разів на день.

 

 

Так, згідно з підсумками групи "Рейтинг", 29% опитаних зазначили, що виходять з дому по декілька разів на день. Чверть – 23% – ствердили, що виходять один раз на день. Відносна більшість – 37% – виходить із помешкання лише раз на кілька днів, 11% намагаються не виходити з хати взагалі.

 

Ще два тижні тому число респондентів, котрі покидали дім понад два рази денно, становило 19%.

 

Частіше перебувають вдома жінки, літні люди, незаможні респонденти.

 

Ще цікаво: що менше респонденти дивляться новини, то частіше виходять з дому під час карантину.

 

Інформація про опитування. Аудиторія: населення віком понад 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 24–25 квітня 2020 року.

 

28.04.2020

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