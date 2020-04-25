Уряд оприлюднив план виходу з карантину.

 

Кабінет Міністрів України затвердив план виходу з карантину в Україні, який складається з п'яти етапів і передбачає поступове пом'якшення обмежень.

 

Покроковий план оприлюднив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Уряд має чіткий план виходу з карантину. Він складається з п'яти етапів. Стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання", – прокоментував Шмигаль.

 

Перший етап поступового виходу з карантину розпочнеться тоді, коли протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання серед усіх протестованих не змінюється або залишатиметься в межах 5%. За цих умов знімуть частину обмежень, зокрема стане доступним відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон (крім дитячих майданчиків).

 

Другий етап настане тоді, коли протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків захворювання серед усіх протестованих щоденно знижується, щоденна кількість осіб, які одужали стала або зростає. За цих умов також знімуть частину обмежень, зокрема поновиться навчання в школах для випускних класів.

 

Третій етап виходу карантину буде тоді, коли протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищуватиме кількість нових випадків. При цьому в Україні скасують обмеження щодо спортивних та дитячих майданчиків, закладів освіти, метро (спеціальні перевезення), міського транспорту, ТРЦ (без розважальних зон та дитячих майданчиків).

 

Четвертий етап: має бути встановлено, що протягом 10 днів поспіль кількість нових не пов'язаних між собою випадків захворювання щоденно сягатиме менше ніж 5 на область. Тоді відновить роботу метрополітен та весь наземний громадський транспорт, ТРЦ, спортзали, заклади культури, заклади освіти.

 

П'ятий етап настане тоді, коли в Україні фіксуватимуть лише поодинокі випадки, які пов’язані виключно з імпортуванням захворювання. Тоді буде знято інші карантинні обмеження, крім встановлених місцевою владою в окремих адміністративно-територіальних одиницях.

 

 

Денис Шмигаль запевняє, що урядова дорожня карта виходу із карантину дасть можливість зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність.

 

Нагадаємо, карантин діє в Україні із 12 березня. 

 

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