Росія вимагає пропустити гумконвой до Києво-Печерської лаври.

Російська Федерація прагне провезти до Києва вантаж із гуманітарною допомогою для охопленої коронавірусом Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє "ВВС News Україна", покликаючись на уповноважену з прав людини в Україні Людмилу Денісову.

Раніше омбсдумен Росії Татьяна Москалькова звернулася до української колеги з проханням посприяти в доставці до лаври гуманітарного вантажу від російських "вірян" – бо ж Міністерство соціальної політики України "не відповідає".

"Я отримала звернення Татьяни Москалькової. Але це питання до Міністерства соціальної політики", – відповіла Денісова.

Вона додала, що розповіла російській колезі, як має відбуватись цей процес. "Ініціатор звернення, який хоче надіслати вантаж, має звернутись до міністерства соціальної політики. Тільки там можуть вирішувати питання оформлення і ввезення вантажу як гуманітарної допомоги", – каже пані омбудсмен.

Києво-Печерська лавра перебуває на повному карантині після того, як там відбувся спалах коронавірусу. Занедужало приблизно 150 осіб.

Татьяна Москалькова у зверненні вказувала, що росіяни зібрали дві тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавиць й інших засобів для боротьби з коронавірусом.

14 квітня Києво-Печерська лавра публічно попросила про допомогу для протидії коронавірусу.

Українське видання Cerkvarium звертає увагу на те, що раніше Росія заблокувала перевезення своєю територією гуманітарного вантажу для України з третьої країни. Водночас, РФ прагне подати себе як спасителя світового масштабу, зокрема, влаштувала пропаґандистську акцію з допомогою Італії.

Оглядачі припускають, що Росія заздалегідь готувала "гуманітарний конвой" у Київ, і лавра комунікувала з Москвою ще до того.

Також видання вказує на те, що матеріальне питання напевне не є основним у цій акції. "Викликає подив певне протиріччя між активною публічною діяльністю УПЦ МП в наданні гуманітарки лікарням та нужденним по всій Україні, пафосними освяченнями країни на гелікоптерах – та неможливістю знайти будь-які кошти на лікування сотні власних монахів, які стали жертвами безвідповідальності свого церковного керівництва", – коментує Cerkvarium.

"Не секрет, що Росія вже давно шукає шляхи проникнути в Україну за допомогою гуманітарних акцій. На думку держави-агресора, це може сприяти «потеплінню відносин з Україною» та допомогти зняттю європейських санкцій, накладених на Росію за анексію Криму та окупацію Донбасу. Цю ідею підтримують, зокрема, депутати ОПЗЖ. За різними джерелами, таку можливість вже обговорювали в Кремлі, але умовою для отримання допомоги має стати запит української сторони", – резюмують експерти.