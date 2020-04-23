Нацраду з питань телебачення очолила Ольга Герасим'юк.

 

Національну раду з питань телебачення та радіомовлення очолила Ольга Герасим'юк.

 

Таке рішення ухвалили члени Нацради на своєму (онлайн) засіданні, інформує пресова служба регулятора.

 

 

Першим заступником голови Нацради призначено Валентина Коваля, заступником голови – Олега Черниша, відповідальним секретарем – Юрія Зіневича.

 

Перед тим члени Національної ради проголосували за припинення повноважень Ольги Герасим’юк як першого заступника голови та Олександра Ільяшенка як відповідального секретаря.

 

Штука в тому, що термін повноважень Герасим'юк як члена Нацради насправді вже вичерпався (а також її заступника та секретаря). 31 жовтня Верховна Рада проголосувала за звільнення з посад членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольги Герасим’юк, Олександра Ільяшенка та Олега Черниша. Водночас, парламент довірив їм трьом виконувати повноваження аж до призначення нових членів регулятора.

 

Ольга Герасим'юк працює в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення з 2014 року. Із травня 2019 року, після звільнення голови Нацради Юрія Артеменка, вона виконує обов'язки керівника.

 

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