США обмежили імміґрацію через пандемію.

Проте указ Дональд Трамп про це передбачає досить велику кількість винятків.

Американський президент Дональд Трамп оголосив на брифінгу в Білому домі ввечері в середу, 22 квітня, що підписав виконавчий указ, який обмежує видачу нових дозволів на проживання в США. Про це повідомило видання USA TODAY. Як з'ясувалося, нова тимчасова заборона торкнеться не всіх претендентів на так звану green cards.

«Для захисту інтересів американських працівників я щойно підписав указ про тимчасове припинення імміґрації до США. Це гарантує, що наші безробітні громадяни в першу чергу отримають роботу після відкриття економіки. Це також збереже наші ресурси в галузі охорони здоров'я для американців. Ми повинні піклуватися про наших пацієнтів, працівників, тому ми це зробили», – повідомив сам Трамп на брифінгу.

Глава Білого дому пояснив, що оформлення посвідок на проживання в США буде призупинено на 60 днів. Надалі, за словами президента, ця заборона може бути пролонґована «в залежності від стану економіки». «По закінченні цього терміну адміністрація Білого дому продовжить стежити за ринком праці, щоб за необхідності змінити або доповнити указ», – зазначив Трамп.



У Білому домі пояснили, що винятки будуть зроблені для медичних та інших працівників, чия допомога необхідна для боротьби зі спалахом коронавірусної інфекції. Окрім того, заборона не торкнеться подружжя та неповнолітніх дітей американських громадян, дітей, котрих можуть усиновити громадяни США, а також власників так званих інвестиційних віз.

Окрім того, нові обмеження не поширюються на іноземців, переїзд яких до США відповідає інтересам американських правоохоронних органів або інтересам національної безпеки, а також здобувачів особливих віз, призначених для громадян Іраку та Афганістану, котрі надавали допомогу американським військам.

Як особливо уточнив президент Трамп під час брифінгу, заборона також не поширюватиметься на сезонних сільськогосподарських працівників, котрі тимчасово приїжджають до США за робочими візами для участі в зборі врожаю.

Про свою чергову політичну ініціативу Трамп оголосив ще ввечері в понеділок дописом на своїй сторінці в Twitter. Він написав: «У світлі нападу з боку невидимого ворога, а також необхідності захистити робочі місця наших чудових американських громадян я підпишу указ про тимчасове припинення імміграції до Сполучених Штатів».