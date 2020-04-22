Гакери-антисеміти вчинили атаку на трансляцію амбасади Ізраїлю в Німеччині.

Вони зашкодили розмові, присвяченій Голокосту, яка проходила в режимі телеконференції.

 

                    Єремі Іссахарофф

 

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) назвав «неймовірним ганьбою» втручання антиізраїльських зловмисників в присвячену Голокосту трансляцію амбасади Ізраїлю в Німеччині в сервісі Zoom. «Що за безмежна неповага до тих, хто вижив, і до пам'яті про загиблих», – написав він на своїй сторінці в Twitter.

 

Напередодні амбасадор Ізраїлю в Німеччині Єремі Іссахарофф повідомив про те, що невідомі зламали організовану амбасадою розмову з Цві Гершелем – громадянином Ізраїлю, котрий вижив у Голокості, – який проходив в сервісі Zoom. Зламавши трансляцію, зловмисники перервали її фотографіями Адольфа Гітлера, антисемітськими гаслами і порнороликами.

 

Трансляцію довелося перервати. Вона була відновлена, щойно вдалося нейтралізувати гакерську атаку. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

«Це теж свого роду приклад, який я можу використовувати», – заявив Цві Гершель, котрий читає по всьому світу доповіді про Голокост. Під час нацистської диктатури загинули всі його родичі, окрім бабусі.

 

Амбасада Ізраїлю анонсувало розмову з Гершелем на своїй сторінці Facebook. У ній міг взяти участь кожен бажаючий.

22.04.2020

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