Кир Святослав: Христос прийшов до нас крізь замкнені двері – як колись до апостолів.

 

Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав сказав у своєму великодньому посланні: саме наша домашня церква стала місцем зустрічі з живим Христом цього року. На його погляд, нині є символічним те, що християни шукають Воскреслого Господа зачиненими у своїх домівках.

 

 

"Ми цьогоріч святкуємо Пасху по-особливому, – каже Блаженніший Святослав і додає, – аби пережити глибше цю подію, пригадаймо собі, як і коли вперше апостоли зустріли Воскреслого Христа. Як його найближчі учні сприйняли вістку про Христове Воскресіння".

 

Апостоли не були в храмі, розповів він, не були біля гробу, а були в домі за закритими дверима зі страху перед юдеями, як пише нам про це Святе Євангеліє. І там, у домашніх просторах, за зачиненими дверима вони зустрічають свого Спасителя. Він проходить крізь замкнені двері, стає посеред них і каже їм: "Мир вам!"

 

"Це Він сьогодні до нас, до наших домівок особисто приходить у своєму воскреслому тілі крізь замкнені двері карантину і каже нам: Не бійтеся! Мир вам!", – сказав Глава Церкви.

 

"Думаю, цьогорічний спосіб, як ми святкуємо Великдень, як ми зустрічаємося з Воскреслим Христом, нам нагадує ті події, ті обставини і ту хвилину зустрічі", – додав кир Святослав.

 

"Господь освячує нам наші домівки, наші серця і сідає з нами за великодній сніданок, бо наступне Його питання було до переляканих учнів: "Чи маєте щось з'їсти?" Він їхній страх перетворює на радість. Відчуття втрати – у досвід великого здобутку, досвід особистої присутності Христа, який через хрест, страждання і воскресіння переможно вийшов з гробу і прийшов до них додому", – запропонував замислитися Блаженніший Святослав.

 

19.04.2020

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