Митрополит Епіфаній: Терпеливість – це ознака нашої сили.

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України заявив у своєму пасхальному посланні, що пандемія коронавірусу мусить спонукати людство до роздумів не над смертю, а над сенсом життя і вічним життям, натомість терпеливість при пережитті теперішніх обмежень мусить сприйматися не як безпорадність, а як сила.

Митрополит Епіфаній очолив у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі урочисті богослужіння: полуночницю, хресний хід, Великодню ранню та Божественну літургію святителя Іоана Золотоустого.

Богослужіння були зачиненими: предстоятелю лише співслужили намісник Золотоверхої обителі архієпископ Вишгородський Агапіт, всечесна братія монастиря та запрошене духовенство.

Так, у своєму слові владика сказав, що ґлобальний карантин спрямований на захист людей від ураження хворобою та зменшення ризику одночасного, вибухового зростання числа важко хворих.

"Як і завжди в історії, наша помісна Українська Православна Церква розділила з народом його тягар – карантинні обмеження. Пам’ятаючи заповідь Господню «Полюби ближнього твого, як самого себе» (Мк. 12: 31), пам’ятаючи настанову апостола Павла «Носіть тягарі один одного, і так здійсните закон Христа» (Гал. 6: 2), ми виявляємо турботу про здоров’я ближніх, дотримуючись карантинних приписів, обмежуючи себе, зберігаючи безпечну відстань", – прокоментував предстоятель Церкви.

"Небезпека, від якої страждає все людство, страх перед згубною пошестю, можливість раптової смерті – все це має спонукати кожного знову глибоко задуматися над питанням сенсу життя. Хіба воно – лише випадковість, лише час існування у кілька десятиліть, наповнених стражданнями і радістю, скорботою і задоволеннями, після яких раніше чи пізніше приходить небуття?.. Якщо відкинути надію на вічне життя, якщо забути, що є Бог, то хіба вся круговерть справ світу цього не перетвориться лише на марноту без сенсу, на страждання без надії, на біль без полегшення? Тільки усвідомлення того, що Бог є, що є вічне життя, що страждання і сама смерть – тимчасові, надають нашому життю сенс і значення", – звернувся Епіфаній.

"Терпеливість наша перед обличчям викликів – не від безпорадності чи безсилля щось змінити, а від духовної сили, яку дає нам віра в Бога. І в нинішніх випробуваннях, поставши перед викликами часу, пам’ятаймо настанову апостола Павла: «Христос Ісус помер, але й воскрес: Він і праворуч Бога, Він і піклується за нас. Хто відлучить нас від любови Божої: скорбота чи утиски, чи гоніння, чи голод, чи нагота, або небезпека, чи меч? Як написано: “За Тебе умертвляють нас кожен день; вважають нас за овець‚ приречених на заколення”, – звернувся митрополит.

Епіфаній зауважив: для багатьох життєва зупинка, зумовлена поширенням епідемії, наповнюється лише очікуванням – натомість християнам слід зануритися глибше в роздуми і прислухатися до рядків із пророка Єремії: "Так говорить Господь: зупиніться на шляхах ваших і розгляньте, і розпитайте про путі древніх, де путь добра, і йдіть нею, і знайдете спокій душам вашим".

"У час важких випробувань Церква не може і не має права зупинити своє служіння. Ми всі – ієрархи, священство та миряни – знаходимо нові способи та форми, щоб продовжувати звершувати його, адже саме тепер на кожного з нас покладається особливий обов’язок бути вірними Богові, бути християнами не лише за фактом хрещення та іменуванням, але на ділі, подаючи вірою і добрими справами приклад іншим", – додав владика.

Епіфаній окремо привітав українських воїнів, лікарів, а також братам і сестрам, котрі змушені святкувати на невільних територіях.