У Львові горів Центр реабілітації атовців «Фенікс».

 

Сьогодні близько 15-ї години загорілося приміщення ГО Львівський центр «Фенікс» допомоги ветеранам АТО, розташоване на території Львівської обласної психіатричної лікарні, що на вул. Кульпарківській, 95. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

 

Фото: facebook.com/yaryna.kapitan

 

Як повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС Львівської області, вже о 15.25 пожежу загасили. На щастя, ніхто з людей не постраждав, проте згоріло близько 100 квадратних метрів даху будівлі.

 

Директор психлікарні Богдан Чечотка розповів Zaxid.net, що пожежу помітили близько 15:00, коли вогонь охопив дах будівлі. За словами директора, нещодавно на території лікарні була пожежа ще в одному орендованому приміщенні. Її також вдалося швидко загасити.

 

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

 

У будівлі, яка зайнялася сьогодні, розміщується відділення психогенної травми Львівської обласної психлікарні – центр «Фенікс», який надає психологічну та фізичну реабілітацію учасникам бойових дій та їхнім родинам. Центр створили після початку війни на Сході України, згодом він почав працювати як відділення психогенних травм №26 КЗ ЛОР ЛОКПЛ. Засновник центру – лікар-невролог, завідувач відділення психогенної травми Андрій Посікіра.

 

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

 

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