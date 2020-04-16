У Чистий четвер Київ накрила пилова буря.

 

Києв і Житомир 16 квітня зазнали удару пилової бурі. Хмара пилюки обмежила видимість у містах та на автомобільних дорогах. На Варшавській трасі у ДТП загинуло троє осіб. 

 

 

"Інформуємо, що сьогодні, 16 квітня, за даними Укргідрометцентру, по обіді у Києві спостерігається пилова буря. Очікуються пориви вітру 17-22 м/с. Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька", – поінформувало вдень управління екології та природних ресурсів КМДА.

 

Фахівці з управління пояснили, що погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, брак опадів, відтак повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, які і є причинами утворення пилу. Наостанок – північно-західний вітер, котрий приніс куряву до Києва.

 

Під Києвом через сильний вітер та обмежену видимість зіткнулося шість автомобілів, є загиблі та травмовані.

 

"Через негоду на автодорозі М-07 “Київ-Ковель-Ягодин” (55-й кілометр під'їзду до Києва) сталася серйозна ДТП за участю шести автомобілів (чотири вантажних і два легкових), є загиблі та травмовані", – йдеться у повідомленні Національної поліції.

 

На київському Подільсько-Воскресенському мосту від вітру обвалилося риштування.

 

16.04.2020

До теми

10% людей однаково володіє обома руками
Наймасштабніше дослідження на цю тему визначає точну частку людей, що позбавлені вираженої мануальної асиметрії.
16.04.20 | | Наука
Які вдома, їм страшно
МАЙКЛ
Назву таку придумали – ізолянти. Сидите – сидіть, тільки для чого кричати про це на весь світ? Маєте гроші, можете – добре. Мовчки сидіть.
15.04.20 | | Дискурси
Ось нарешті я й помер!
Олександр Фільц-Павенцький
Збагнути позаземський світ взагалі неможливо у таких мисленних категоріях, як істинне чи хибне, бо тут нема – просто нема – ні причини, ні наслідку
14.04.20 | | Дискурси
Симптоматичне лікування
Віктор БОРЩЕВСЬКИЙ
Кожна з країн шукає власні рецепти боротьби як з самим covid-19, так і з його економічними наслідками. Методик лікування від соціальної та політичної кризи гостро бракує
14.04.20 | | Україна
Карантин вам в руки
Юрко ТИМЧУК
Папа Франциск on-line виголосив Великодне urbi et orbi, прем’єр Шмигаль привітав Спасителя з народженням. Чудні діла Твої… Огляд подій тижня в Україні
13.04.20 | | Україна
Нова карта ґрунтових вод
Актуальна карта демонструє вміст води – від верхніх шарів ґрунту до рівня підземних вод.
13.04.20 | | Наука
 Дарувати людям радість
Михайло Малафій
Ліонська опера завжди робить ставку на високий рівень артистизму, акторської гри, на красиві голоси і професіоналізм вокалістів. Щодо рівня оркестру Львівської і Ліонської опер – обидва чудові.
13.04.20 | | Штука
Вірус і позасвідоме
Серджіо БЕНВЕНУТО
Теорії, які звинувачують людину у власних неприємностей, дотримуються тієї ж логіки, що й у первісних народів, які відмовляються приймати ідею природної смерті
13.04.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.