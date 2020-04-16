У Чистий четвер Київ накрила пилова буря.

Києв і Житомир 16 квітня зазнали удару пилової бурі. Хмара пилюки обмежила видимість у містах та на автомобільних дорогах. На Варшавській трасі у ДТП загинуло троє осіб.

"Інформуємо, що сьогодні, 16 квітня, за даними Укргідрометцентру, по обіді у Києві спостерігається пилова буря. Очікуються пориви вітру 17-22 м/с. Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька", – поінформувало вдень управління екології та природних ресурсів КМДА.

Фахівці з управління пояснили, що погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, брак опадів, відтак повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, які і є причинами утворення пилу. Наостанок – північно-західний вітер, котрий приніс куряву до Києва.

Під Києвом через сильний вітер та обмежену видимість зіткнулося шість автомобілів, є загиблі та травмовані.

"Через негоду на автодорозі М-07 “Київ-Ковель-Ягодин” (55-й кілометр під'їзду до Києва) сталася серйозна ДТП за участю шести автомобілів (чотири вантажних і два легкових), є загиблі та травмовані", – йдеться у повідомленні Національної поліції.

На київському Подільсько-Воскресенському мосту від вітру обвалилося риштування.