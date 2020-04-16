Департамент освіти й науки ЛОДА має нового очільника.

Сьогодні, 16 квітня, заступник голови ЛОДА Іван Собко представив колективу новопризначеного директора департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олега Паску.

Під час представлення Іван Собко зазначив, що нині перед освітянською галуззю виникли нові виклики, спричинені поширенням Covid-19, питання, які потребують нагального вирішення, а галузь потребує якісних змін. Саме ці завдання насамперед поставлять перед новим очільником департаменту.

Нагадаємо, досі виконувачем обов’язків директора департаменту освіти та науки ЛОДА був Ігор Гайдук. Попередня очільниця департаменту Любомира Мандзій нині є виконувачкою обов'язків міністра освіти і науки України.