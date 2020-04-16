Департамент освіти й науки ЛОДА має нового очільника.

Сьогодні, 16 квітня, заступник голови ЛОДА Іван Собко представив колективу новопризначеного директора департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олега Паску.
Під час представлення Іван Собко зазначив, що нині перед освітянською галуззю виникли нові виклики, спричинені поширенням Covid-19, питання, які потребують нагального вирішення, а галузь потребує якісних змін. Саме ці завдання насамперед поставлять перед новим очільником департаменту.
Нагадаємо, досі виконувачем обов’язків директора департаменту освіти та науки ЛОДА був Ігор Гайдук. Попередня очільниця департаменту Любомира Мандзій нині є виконувачкою обов'язків міністра освіти і науки України.
Для довідки:
Фото: facebook.com/pressclublviv
Олег Паска став переможцем конкурсу на посаду директора департаменту освіти та науки облдержадміністрації та розпорядженням голови ЛОДА №112/0/8-20 від 15 квітня 2020 року призначений на цю посаду.
Був депутатом Львівської обласної ради та головою фракції «Наша Україна».
Упродовж 2002-2005 років працював заступником голови Старосамбірської районної ради, а з 2005-го до 2006 року був головою цієї райради.
Після цього очолював Перемишлянську райдержадміністрацію.
У 2010-2011 роках працював начальником управління просторового розвитку Львівської обласної ради.
Олег Паска також є викладачем Національного університету «Львівська політехніка», співзасновник «Вищої школи політичного лідерства», кандидат наук з державного управління.
Родом із селища Нижанковичі Старосамбірського району, що на Львівщині.
16.04.2020